ТОП-10 любимых продуктов из СССР, которые вызывают ностальгию

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Советские продукты — это вкус детства, который многие вспоминают с ностальгией.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бутерброд со шпротами

Вот ТОП-10 любимых советских продуктов, которые до сих пор вызывают теплые эмоции.

1. Докторская колбаса

Легендарная "колбаса по ГОСТу", нежная и вкусная, почти как мясо. Её ели с хлебом, макаронами, а в сложные времена даже жарили.

2. Пломбир в вафельном стаканчике

Настоящий пломбир по ГОСТу делался на натуральных сливках и был невероятно вкусным. Многие считают, что современное мороженое уже не то.

3. Конфеты "Красная шапочка", "Мишка на Севере" и "Коровка"

Советские конфеты были особенно вкусными — меньше химии, больше натуральных ингредиентов.

"Грильяж", "Белочка", "Рот Фронт" — всё это ассоциации с Новым годом и детством.

4. Хлеб "Бородинский" и "Дарницкий"

Запах свежего хлеба из булочной — это что-то Бородинский с кориандром — вкус, который не спутаешь ни с чем.

5. Шпроты в масле

Одна из главных закусок на праздники — чёрный хлеб, шпроты и зелёный лук. Сейчас шпроты есть, но "того самого вкуса" мало где найдёшь.

6. Сгущённое молоко

Варёная сгущёнка была лакомством, а обычная — обязательной частью чая с печеньем. Многие до сих пор ищут ту самую "гостовскую" сгущёнку.

7. Советские пельмени

ГОСТовские пельмени делались только из мяса — никаких соевых добавок. Они были маленькими, плотными и очень сытными.

8. Киосковые пирожки с капустой и картошкой

Горячие, румяные, с пылу с жару — идеальный перекус в любой момент. Особенно вкусные — жареные на масле.

Эти продукты до сих пор ищут, готовят по старым рецептам и с удовольствием вспоминают!

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