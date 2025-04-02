Такую подливу вы ещё не пробовали — насыщенно, с дымком

Мягкое мясо в густом соусе, аромат жареного лука и чеснока, лёгкий дымок паприки — это блюдо наверняка напомнит вам гуляш или бефстроганов. Только без сливок, в постной, но очень насыщенной подливе. Это тот самый вкус, который объединяет за ужином и радует несложным приготовлением.
Подливу можно подавать с чем угодно: с картофельным пюре, макаронами, рисом, гречкой — или просто с кусочком свежего хлеба. Соус густой, насыщенный, ароматный, и прекрасно "собирает" любой гарнир в цельное блюдо. К тому же, такая говядина готовится просто, без кулинарных подвигов.
Говядина — 400 г
Лук — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Мука — 15 г
Копчёная паприка — 7 г
Лавровый лист — 1 шт.
Масло растительное — 2 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Вода или бульон — около 500 мл
1. Нарежьте мясо
Говядину порежьте соломкой, как для бефстроганов. Промывать необязательно — термическая обработка убьёт всё лишнее.
2. Подготовьте овощи
Лук нарежьте полукольцами, чеснок — мелко. Всё просто.
3. Обжарьте овощи
Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжаривайте лук до румяности, около 4 минут, постоянно помешивая.
4. Добавьте мясо
Выложите говядину, обжаривайте вместе с луком 6-8 минут. Добавьте чеснок и паприку.
5. Загустите
Посыпьте мясо мукой, перемешайте и влейте горячую воду или бульон. Хорошо размешайте — без комочков!
6. Доведите до вкуса
Добавьте лавровый лист, соль, перец и тушите на слабом огне около 45 минут. Подлива должна стать густой, а мясо — мягким.
7. Подача
Полейте готовой подливой гарнир или просто подайте с хлебом. Сверху — немного зелени. Вкусно, сытно, по-домашнему.
Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.
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