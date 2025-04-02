Такую подливу вы ещё не пробовали — насыщенно, с дымком

Мягкое мясо в густом соусе, аромат жареного лука и чеснока, лёгкий дымок паприки — это блюдо наверняка напомнит вам гуляш или бефстроганов. Только без сливок, в постной, но очень насыщенной подливе. Это тот самый вкус, который объединяет за ужином и радует несложным приготовлением.

Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грибная подлива

Подходит к любому гарниру

Подливу можно подавать с чем угодно: с картофельным пюре, макаронами, рисом, гречкой — или просто с кусочком свежего хлеба. Соус густой, насыщенный, ароматный, и прекрасно "собирает" любой гарнир в цельное блюдо. К тому же, такая говядина готовится просто, без кулинарных подвигов.

Что понадобится (на 4 порции):

Говядина — 400 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Мука — 15 г

Копчёная паприка — 7 г

Лавровый лист — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Вода или бульон — около 500 мл

Как готовить:

1. Нарежьте мясо

Говядину порежьте соломкой, как для бефстроганов. Промывать необязательно — термическая обработка убьёт всё лишнее.

2. Подготовьте овощи

Лук нарежьте полукольцами, чеснок — мелко. Всё просто.

3. Обжарьте овощи

Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжаривайте лук до румяности, около 4 минут, постоянно помешивая.

4. Добавьте мясо

Выложите говядину, обжаривайте вместе с луком 6-8 минут. Добавьте чеснок и паприку.

5. Загустите

Посыпьте мясо мукой, перемешайте и влейте горячую воду или бульон. Хорошо размешайте — без комочков!

6. Доведите до вкуса

Добавьте лавровый лист, соль, перец и тушите на слабом огне около 45 минут. Подлива должна стать густой, а мясо — мягким.

7. Подача

Полейте готовой подливой гарнир или просто подайте с хлебом. Сверху — немного зелени. Вкусно, сытно, по-домашнему.

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

