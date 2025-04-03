Он бурлит, ферментирует и лечит: напиток, который заменит полаптеки

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Еда

Забытый ферментированный напиток снова на волне популярности — и не просто так. Кефир, который веками считался "белым золотом" за свои целебные свойства, сегодня возвращается в рацион тех, кто заботится о здоровье кишечника и иммунитета.

Греческий йогурт с ягодами и орехами
Фото: unsplash.com by Самбазон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Греческий йогурт с ягодами и орехами

Что скрывает в себе кефир

Кефир получают из молока с помощью закваски из дрожжей и полезных бактерий. Этот освежающий, слегка кисловатый напиток богат живыми микроорганизмами, способными восстанавливать микрофлору и защищать от воспалений.

Удивительно, но кефир не только поддерживает пищеварение — он влияет на весь организм. Благодаря особому составу он:

  • облегчает переваривание лактозы даже у тех, кто её не переносит,

  • насыщает витаминами группы B, кальцием, магнием и K2,

  • помогает при вздутии, запорах и даже снижает риск кишечных инфекций.

Эликсир из прошлого

Кефир пришёл к нам с Кавказа, где его традиционно считали источником долголетия. Местные жители пили его ежедневно и верили в его силу. Сегодня эти знания подтверждаются научными данными — регулярное употребление кефира укрепляет иммунитет, помогает при восстановлении после антибиотиков и даже влияет на настроение. Всё потому, что между кишечником и мозгом — прямая связь.

Как вписать кефир в повседневность

Его можно пить отдельно или добавлять в смузи, заправки для салатов, готовить на его основе десерты с орехами и фруктами. Главное — начинать с небольших порций, особенно если вы не привыкли к ферментированной пище.

При желании можно приготовить кефир дома — с клубеньками закваски и молоком. Так вы точно будете уверены в составе и качестве.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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