Он бурлит, ферментирует и лечит: напиток, который заменит полаптеки

Забытый ферментированный напиток снова на волне популярности — и не просто так. Кефир, который веками считался "белым золотом" за свои целебные свойства, сегодня возвращается в рацион тех, кто заботится о здоровье кишечника и иммунитета.

Фото: unsplash.com by Самбазон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Греческий йогурт с ягодами и орехами

Что скрывает в себе кефир

Кефир получают из молока с помощью закваски из дрожжей и полезных бактерий. Этот освежающий, слегка кисловатый напиток богат живыми микроорганизмами, способными восстанавливать микрофлору и защищать от воспалений.

Удивительно, но кефир не только поддерживает пищеварение — он влияет на весь организм. Благодаря особому составу он:

облегчает переваривание лактозы даже у тех, кто её не переносит,

насыщает витаминами группы B, кальцием, магнием и K2,

помогает при вздутии, запорах и даже снижает риск кишечных инфекций.

Эликсир из прошлого

Кефир пришёл к нам с Кавказа, где его традиционно считали источником долголетия. Местные жители пили его ежедневно и верили в его силу. Сегодня эти знания подтверждаются научными данными — регулярное употребление кефира укрепляет иммунитет, помогает при восстановлении после антибиотиков и даже влияет на настроение. Всё потому, что между кишечником и мозгом — прямая связь.

Как вписать кефир в повседневность

Его можно пить отдельно или добавлять в смузи, заправки для салатов, готовить на его основе десерты с орехами и фруктами. Главное — начинать с небольших порций, особенно если вы не привыкли к ферментированной пище.

При желании можно приготовить кефир дома — с клубеньками закваски и молоком. Так вы точно будете уверены в составе и качестве.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

