Йогурт атакует втихую: что происходит с организмом, если есть его дважды в неделю

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Йогурт — не просто вкусный перекус, а потенциально мощный союзник в борьбе с опасными заболеваниями. Недавнее исследование показало: регулярное употребление натурального йогурта может существенно повлиять на здоровье кишечника и даже снизить риск развития рака толстой кишки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йогурт

Микробиота кишечника — невидимый щит организма

Наш кишечник — это дом для миллиардов полезных бактерий. Они:

поддерживают работу иммунной системы,

регулируют воспалительные процессы,

защищают слизистую оболочку кишечника.

Когда этот микробный баланс нарушается, возрастает риск хронических воспалений, которые, в свою очередь, могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Йогурт — источник живых культур

Натуральный йогурт содержит пробиотические бактерии, такие как:

Lactobacillus bulgaricus,

Streptococcus thermophilus,

Bifidobacterium animalis (в маркетинге — Bifidus actiregularis).

Именно они восстанавливают баланс микрофлоры и улучшают пищеварение.

Исследование показало, что у людей, употребляющих йогурт хотя бы дважды в неделю, вероятность развития рака толстой кишки значительно ниже. При этом важно понимать: не каждый йогурт одинаково полезен, сообщает Манитаймс.

Что стоит выбирать

Эксперты предупреждают: выбирайте йогурт без добавленного сахара. Избыточный сахар может нивелировать пользу, став причиной проблем с весом, повышенным давлением и диабетом 2 типа. Идеальный выбор — натуральный, несладкий йогурт с коротким составом.

Бонус: не только для кишечника

Кроме защиты от онкологии, регулярное потребление йогурта связано с:

улучшением метаболизма,

снижением уровня артериального давления,

профилактикой диабета 2 типа.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).

