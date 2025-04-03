Йогурт атакует втихую: что происходит с организмом, если есть его дважды в неделю

Йогурт — не просто вкусный перекус, а потенциально мощный союзник в борьбе с опасными заболеваниями. Недавнее исследование показало: регулярное употребление натурального йогурта может существенно повлиять на здоровье кишечника и даже снизить риск развития рака толстой кишки.
Наш кишечник — это дом для миллиардов полезных бактерий. Они:
поддерживают работу иммунной системы,
регулируют воспалительные процессы,
защищают слизистую оболочку кишечника.
Когда этот микробный баланс нарушается, возрастает риск хронических воспалений, которые, в свою очередь, могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Натуральный йогурт содержит пробиотические бактерии, такие как:
Lactobacillus bulgaricus,
Streptococcus thermophilus,
Bifidobacterium animalis (в маркетинге — Bifidus actiregularis).
Именно они восстанавливают баланс микрофлоры и улучшают пищеварение.
Исследование показало, что у людей, употребляющих йогурт хотя бы дважды в неделю, вероятность развития рака толстой кишки значительно ниже. При этом важно понимать: не каждый йогурт одинаково полезен, сообщает Манитаймс.
Эксперты предупреждают: выбирайте йогурт без добавленного сахара. Избыточный сахар может нивелировать пользу, став причиной проблем с весом, повышенным давлением и диабетом 2 типа. Идеальный выбор — натуральный, несладкий йогурт с коротким составом.
Кроме защиты от онкологии, регулярное потребление йогурта связано с:
улучшением метаболизма,
снижением уровня артериального давления,
профилактикой диабета 2 типа.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).
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