Пицца за 10 минут, без духовки и нервов: вкуснее, чем из пиццерии

Звучит как фантастика, но пиццу можно приготовить быстрее, чем приедет курьер. Никаких дрожжей, часовых расстоек и заморских ингредиентов. Только сковорода, мука и немного смекалки.
Для теста понадобится:
1 стакан муки
0,5 стакана воды
щепотка соли
1 столовая ложка оливкового масла
Смешайте, раскатайте, обжарьте основу с одной стороны. Пока она подрумянивается, подготовьте начинку. Затем переверните, выложите ингредиенты, накройте крышкой — и уже через пару минут сыр растает, а запах заполнит всю кухню.
Классический томатный соус можно заменить сливочным сыром с чесноком — получится нечто среднее между пиццей и брускеттой. А сладкая версия с нутеллой, клубникой и белым шоколадом покорит даже тех, кто "не ест сладкое".
Совет: если тесто получилось тугим, добавьте в следующий раз ложку сметаны — будет мягко, как в итальянской пиццерии.
Курица + барбекю + красный лук
Ананас + ветчина + дор-блю
Картофель + розмарин + чеснок
Главное — не переборщить с количеством. Слишком много ингредиентов утопят тесто. И не забудьте: сыр — это клей. Чем качественнее и сочнее, тем вкуснее итог.
Чтобы корочка была хрустящей, в конце не накрывайте крышкой. А для эффекта тянущегося сыра смешайте моцареллу с чеддером или гаудой.
Раскатайте тесто прямо на пергаменте. После готовки — выбросьте бумагу, и никаких следов. Эту основу можно и заморозить: достаёте, добавляете начинку — и через 10 минут у вас на столе горячая домашняя пицца.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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