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Пицца за 10 минут, без духовки и нервов: вкуснее, чем из пиццерии

2:01
Еда

Звучит как фантастика, но пиццу можно приготовить быстрее, чем приедет курьер. Никаких дрожжей, часовых расстоек и заморских ингредиентов. Только сковорода, мука и немного смекалки.

Пицца на сковороде
Фото: openverse.org by aMichiganMom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пицца на сковороде

Минимум усилий — максимум вкуса

Для теста понадобится:

  • 1 стакан муки

  • 0,5 стакана воды

  • щепотка соли

  • 1 столовая ложка оливкового масла

Смешайте, раскатайте, обжарьте основу с одной стороны. Пока она подрумянивается, подготовьте начинку. Затем переверните, выложите ингредиенты, накройте крышкой — и уже через пару минут сыр растает, а запах заполнит всю кухню.

Пицца, которая умеет удивлять

Классический томатный соус можно заменить сливочным сыром с чесноком — получится нечто среднее между пиццей и брускеттой. А сладкая версия с нутеллой, клубникой и белым шоколадом покорит даже тех, кто "не ест сладкое".

Совет: если тесто получилось тугим, добавьте в следующий раз ложку сметаны — будет мягко, как в итальянской пиццерии.

Начинки — из того, что есть

  • Курица + барбекю + красный лук

  • Ананас + ветчина + дор-блю

  • Картофель + розмарин + чеснок

Главное — не переборщить с количеством. Слишком много ингредиентов утопят тесто. И не забудьте: сыр — это клей. Чем качественнее и сочнее, тем вкуснее итог.

Хруст или тягучесть? Выбирайте

Чтобы корочка была хрустящей, в конце не накрывайте крышкой. А для эффекта тянущегося сыра смешайте моцареллу с чеддером или гаудой.

Идея для тех, кто не любит мыть сковороду

Раскатайте тесто прямо на пергаменте. После готовки — выбросьте бумагу, и никаких следов. Эту основу можно и заморозить: достаёте, добавляете начинку — и через 10 минут у вас на столе горячая домашняя пицца.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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