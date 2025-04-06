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Глазурь, крем и безе: украшаем кулич, как в модных кондитерских

2:17
Еда

Пасхальный кулич — это не просто десерт, а символ праздника. Его освящают, с гордостью ставят на стол и дарят близким. Поэтому важно, чтобы он был не только вкусным, но и красивым — с "вау-эффектом". Стандартной белой глазурью уже никого не удивишь. А вот эти 5 идей точно заставят загореться глаза и у взрослых, и у детей.

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

1. Шоколадная глазурь + кокосовая стружка

Растопите молочный или тёмный шоколад на водяной бане с ложкой сливочного масла. Покройте верхушку кулича, пока глазурь жидкая, и сразу посыпьте кокосовой стружкой. Когда всё застынет, получится блестящая шапочка — словно из кондитерского бутика.

2. Лимонная глазурь с цедрой

Смешайте 50 г сахарной пудры и 2 ч. л. лимонного сока. Доведите венчиком до гладкости. Можно добавить каплю натурального красителя — жёлтого, розового или голубого. Украсьте цедрой лимона или апельсина. Такая глазурь не приторная, а с лёгкой цитрусовой кислинкой.

3. Белковый крем — как облако

Если хочется объёма и нежности, сделайте белковый крем. Остуженный кулич просто обмакните верхушкой в крем и украсьте посыпками, ягодами, цукатами. Он держит форму лучше глазури и выглядит очень нарядно.

4. Мини-безе сверху

Маленькие безе в нежных оттенках (розовые, голубые, белые) можно заранее испечь и использовать как топпинг. Они смотрятся воздушно, легко крепятся к глазури и превращают кулич в настоящий арт-объект.

5. Пряничный декор

Если вы любите рукоделие, сделайте расписные пряники в виде зайчиков, птичек или яиц. Выложите их на кулич или вставьте на шпажках. Да, придётся повозиться, но такое оформление вызывает настоящий восторг — особенно у детей.

Совет: украшая кулич, оставьте немного места у основания, чтобы декор не мешал нарезке. И помните — чем больше "ручной работы", тем душевнее и ценнее получится результат.

Уточнения

Глазу́рь — стекловидное покрытие на поверхности керамического изделия. Кроме того, глазурью также называют исходный материал или смесь материалов, которые после нанесения на керамическое изделие и обжига дают соответствующее покрытие. Со времён Древней Руси и в современной профессиональной среде глазурь также называется поливой.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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