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ТОП-7 угощений от хранительниц кулинарных традиций СССР — бабушек

2:27
Еда

В советское время именно бабушки были главными хранительницами кулинарных традиций. На праздничные столы они готовили домашние блюда, часто по рецептам, которые передавались из поколения в поколение.

Вареники с вишней
Фото: commons.wikimedia.org by Rudolf Simon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вареники с вишней

Вот несколько угощений, которые чаще всего готовили только бабушки СССР.

1. Пирожки с капустой, картошкой или мясом

Бабушки начинали печь пирожки с раннего утра, чтобы они успели настояться и стали мягкими. Тесто делали на дрожжах, а начинки — самые разные: капуста с яйцом, картофельное пюре, мясной фарш или сладкое варенье.

2. Торт "Медовик"

Этот торт часто делали по семейному рецепту, который отличался от стандартных кулинарных книг. Медовые коржи, сметанный крем и долгий процесс приготовления — но в итоге получался самый нежный и ароматный торт.

3. Домашняя колбаса или зельц

На праздники бабушки не доверяли магазинным продуктам и часто готовили домашнюю колбасу. Из свинины, говядины или даже курицы, с чесноком и специями — запекали в духовке или варили в натуральной оболочке.

4. Селёдка под шубой, но по-своему

Бабушки делали этот салат без спешки, укладывая слои ровно и аккуратно, а иногда добавляли в рецепт яблоко, чтобы придать блюду легкую кислинку.

5. Вареники с творогом или вишней

В отличие от покупных, бабушки делали мягкое, тонкое тесто и щедро клали начинки. Летом чаще были вишнёвые вареники, зимой — с творогом, а подавали их со сметаной или растопленным маслом.

6. Птичье молоко (суфле по-домашнему)

Настоящий фабричный торт "Птичье молоко" было сложно достать, но бабушки делали его аналог из желатина, молока, яиц и сгущенки. Это суфле часто заливали шоколадом и резали на порции.

7. Кисель из ягод

Бабушки варили густой кисель из смородины, вишни или брусники, без покупательных концентратов. Этот напиток часто подавали вместо компота, особенно детям.

Эти блюда создавали уют и тепло на советских праздничных столах, а многие из них до сих пор остаются символом бабушкиной кулинарии.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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