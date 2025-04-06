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Универсальное песочное тесто — и пирог, и тарт, и печенье из одного замеса

2:01
Еда

Если вы хотя бы раз делали пирог, то знаете, что от теста зависит всё. Оно должно быть нежным, рассыпчатым, тающим во рту. А главное — подходить и для сладкой, и для несладкой выпечки. Этот рецепт — именно такой. Универсальное песочное тесто, с которым получатся тарталетки, открытые пироги, печенье и даже закусочные конверты.

имбирное печенье
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
имбирное печенье

Что нужно:

  • Пшеничная мука — 200 г

  • Охлаждённое сливочное масло — 100 г

  • Куриное яйцо — 1 шт.

  • Соль — 2 щепотки

Если хотите сделать тесто сладким:

Добавьте 50 г сахара или сахарной пудры (лучше пудру — тесто будет нежнее).

Как готовить:

  1. Просейте муку на стол, добавьте соль.

  2. Порежьте холодное масло мелкими кусочками, добавьте в муку и быстро нарубите ножом до состояния крошки.

  3. Соберите крошку в горку, сделайте углубление и вбейте яйцо.

  4. Быстро замесите тесто, не давая маслу растаять — оно должно быть однородным, гладким.

  5. Скатайте в шар, заверните в плёнку, уберите в холодильник минимум на 30 минут.

Совет: Охладите не только масло, но и миску, в которой будете замешивать тесто.

Что дальше:

— Раскатайте тесто в пласт толщиной 1-1,5 см, выложите в форму.
— Сформируйте бортики, наколите дно вилкой, застелите пергаментом.
— Выпекайте основу в разогретой до 190 °С духовке — 15 минут.
— Далее добавьте начинку и верните в духовку ещё на 20-30 минут, в зависимости от рецепта.

Хотите шоколадную основу

Замените часть муки (50 г) на какао-порошок.

Такое тесто не требует лишнего — только ваша фантазия и любимая начинка. Результат — золотистая, ароматная и рассыпчатая выпечка, которую оценят и домашние, и гости.

Уточнения

Тaрт — типичный для французской кухни открытый пирог из песочного или любого другого теста. Может быть десертным или основным блюдом, но от обычного пирога отличается именно тем, что сверху не покрывается тестом.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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