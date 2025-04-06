Универсальное песочное тесто — и пирог, и тарт, и печенье из одного замеса

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотя бы раз делали пирог, то знаете, что от теста зависит всё. Оно должно быть нежным, рассыпчатым, тающим во рту. А главное — подходить и для сладкой, и для несладкой выпечки. Этот рецепт — именно такой. Универсальное песочное тесто, с которым получатся тарталетки, открытые пироги, печенье и даже закусочные конверты.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain имбирное печенье

Что нужно:

Пшеничная мука — 200 г

Охлаждённое сливочное масло — 100 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Соль — 2 щепотки

Если хотите сделать тесто сладким:

Добавьте 50 г сахара или сахарной пудры (лучше пудру — тесто будет нежнее).

Как готовить:

Просейте муку на стол, добавьте соль. Порежьте холодное масло мелкими кусочками, добавьте в муку и быстро нарубите ножом до состояния крошки. Соберите крошку в горку, сделайте углубление и вбейте яйцо. Быстро замесите тесто, не давая маслу растаять — оно должно быть однородным, гладким. Скатайте в шар, заверните в плёнку, уберите в холодильник минимум на 30 минут.

Совет: Охладите не только масло, но и миску, в которой будете замешивать тесто.

Что дальше:

— Раскатайте тесто в пласт толщиной 1-1,5 см, выложите в форму.

— Сформируйте бортики, наколите дно вилкой, застелите пергаментом.

— Выпекайте основу в разогретой до 190 °С духовке — 15 минут.

— Далее добавьте начинку и верните в духовку ещё на 20-30 минут, в зависимости от рецепта.

Хотите шоколадную основу

Замените часть муки (50 г) на какао-порошок.

Такое тесто не требует лишнего — только ваша фантазия и любимая начинка. Результат — золотистая, ароматная и рассыпчатая выпечка, которую оценят и домашние, и гости.

Уточнения

Тaрт — типичный для французской кухни открытый пирог из песочного или любого другого теста. Может быть десертным или основным блюдом, но от обычного пирога отличается именно тем, что сверху не покрывается тестом.

