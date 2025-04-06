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Забудьте про кефир и сок: советский маринад делает лучше всех

1:39
Еда

Сегодня модно мариновать шашлык в кефире, вине, соках, минералке — рецептов масса. Но есть один забытый, проверенный временем способ, который по вкусу возвращает в тёплые дачные вечера 80-х. Это тот самый советский шашлык — с мягким мясом, румяной корочкой и лёгкой уксусной кислинкой.

Шашлык
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шашлык

Ингредиенты:

  • Свинина (шея) — 2 кг

  • Репчатый лук — 4 головки

  • Соль — 1 ст. л.

  • Чёрный молотый перец — 1 г

  • Уксусная эссенция — 2 ст. л.

  • Вода — чтобы покрывала мясо

Как готовить:

  1. Нарежьте мясо одинаковыми кусочками — не слишком мелко, чтобы не пересохло, и не крупно, чтобы успело прожариться.

  2. Нарежьте лук кольцами, отправьте в мясо.

  3. Добавьте соль и перец, перемешайте руками, чтобы лук пустил сок.

  4. Залейте всё холодной водой — мясо должно быть полностью покрыто.

  5. Влейте уксус, ещё раз перемешайте и оставьте на 12 часов. Можно прямо на кухне — уксус не даст мясу испортиться.

"Важно: не переборщите с уксусом — он не должен доминировать, а лишь подчёркивать вкус", — советуют эксперты.

Как жарить:

  • Сначала быстро обжарьте мясо, чтобы появилась румяная корочка.

  • Затем переворачивайте каждые 15–20 секунд, чтобы жар распределялся равномерно.

  • Всего — 10–15 минут на мангале.

Результат — нежное, сочное мясо, которое не требует никаких соусов или гарниров. Только хлеб, зелень и хорошая компания.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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