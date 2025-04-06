Забудьте про кефир и сок: советский маринад делает лучше всех

Сегодня модно мариновать шашлык в кефире, вине, соках, минералке — рецептов масса. Но есть один забытый, проверенный временем способ, который по вкусу возвращает в тёплые дачные вечера 80-х. Это тот самый советский шашлык — с мягким мясом, румяной корочкой и лёгкой уксусной кислинкой.
Свинина (шея) — 2 кг
Репчатый лук — 4 головки
Соль — 1 ст. л.
Чёрный молотый перец — 1 г
Уксусная эссенция — 2 ст. л.
Вода — чтобы покрывала мясо
Нарежьте мясо одинаковыми кусочками — не слишком мелко, чтобы не пересохло, и не крупно, чтобы успело прожариться.
Нарежьте лук кольцами, отправьте в мясо.
Добавьте соль и перец, перемешайте руками, чтобы лук пустил сок.
Залейте всё холодной водой — мясо должно быть полностью покрыто.
Влейте уксус, ещё раз перемешайте и оставьте на 12 часов. Можно прямо на кухне — уксус не даст мясу испортиться.
"Важно: не переборщите с уксусом — он не должен доминировать, а лишь подчёркивать вкус", — советуют эксперты.
Сначала быстро обжарьте мясо, чтобы появилась румяная корочка.
Затем переворачивайте каждые 15–20 секунд, чтобы жар распределялся равномерно.
Всего — 10–15 минут на мангале.
Результат — нежное, сочное мясо, которое не требует никаких соусов или гарниров. Только хлеб, зелень и хорошая компания.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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