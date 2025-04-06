Забудьте про кефир и сок: советский маринад делает лучше всех

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня модно мариновать шашлык в кефире, вине, соках, минералке — рецептов масса. Но есть один забытый, проверенный временем способ, который по вкусу возвращает в тёплые дачные вечера 80-х. Это тот самый советский шашлык — с мягким мясом, румяной корочкой и лёгкой уксусной кислинкой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шашлык

Ингредиенты:

Свинина (шея) — 2 кг

Репчатый лук — 4 головки

Соль — 1 ст. л.

Чёрный молотый перец — 1 г

Уксусная эссенция — 2 ст. л.

Вода — чтобы покрывала мясо

Как готовить:

Нарежьте мясо одинаковыми кусочками — не слишком мелко, чтобы не пересохло, и не крупно, чтобы успело прожариться. Нарежьте лук кольцами, отправьте в мясо. Добавьте соль и перец, перемешайте руками, чтобы лук пустил сок. Залейте всё холодной водой — мясо должно быть полностью покрыто. Влейте уксус, ещё раз перемешайте и оставьте на 12 часов. Можно прямо на кухне — уксус не даст мясу испортиться.

"Важно: не переборщите с уксусом — он не должен доминировать, а лишь подчёркивать вкус", — советуют эксперты.

Как жарить:

Сначала быстро обжарьте мясо, чтобы появилась румяная корочка.

Затем переворачивайте каждые 15–20 секунд, чтобы жар распределялся равномерно.

Всего — 10–15 минут на мангале.

Результат — нежное, сочное мясо, которое не требует никаких соусов или гарниров. Только хлеб, зелень и хорошая компания.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



