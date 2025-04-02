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ТОП-5 напитков из СССР: от Байкала до Буратино

Еда

Советские напитки были особенными — их вкус до сих пор помнят многие.

Лимонад
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Лимонад

Вот ТОП-5 культовых напитков СССР, которые любили и взрослые, и дети.

1. Лимонад "Буратино"

Самый популярный лимонад с ярким вкусом цитрусов. Продавался в стеклянных бутылках, а иногда — в автоматах с газировкой.

Главный напиток детства на праздниках и утренниках.

2. Напиток "Байкал"

Советский ответ "Кока-Коле", но на натуральных травах (чабрец, элеутерококк, лавровый лист). Имел насыщенный вкус и лёгкую горчинку.

Был любим даже больше, чем западные аналоги.

3. Тархун

Зелёный газированный напиток со вкусом эстрагона. Освежал летом и был очень ароматным.

Один из самых узнаваемых вкусов СССР.

4. Крем-сода

Сладкий, ванильный напиток с лёгкой газировкой. Часто использовался в коктейлях с мороженым.

Любимый напиток тех, кто предпочитал мягкие вкусы.

5. Квас "Московский"

Натуральный хлебный квас, который разливали в бочках прямо на улицах. Приятно освежал в жару, идеально подходил для окрошки.

До сих пор считается одним из символов летнего СССР.

Эти напитки до сих пор можно найти, но те, кто пробовал их в СССР, говорят, что вкус уже не тот.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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