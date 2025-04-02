ТОП-5 напитков из СССР: от Байкала до Буратино

Советские напитки были особенными — их вкус до сих пор помнят многие.
Вот ТОП-5 культовых напитков СССР, которые любили и взрослые, и дети.
1. Лимонад "Буратино"
Самый популярный лимонад с ярким вкусом цитрусов. Продавался в стеклянных бутылках, а иногда — в автоматах с газировкой.
Главный напиток детства на праздниках и утренниках.
2. Напиток "Байкал"
Советский ответ "Кока-Коле", но на натуральных травах (чабрец, элеутерококк, лавровый лист). Имел насыщенный вкус и лёгкую горчинку.
Был любим даже больше, чем западные аналоги.
3. Тархун
Зелёный газированный напиток со вкусом эстрагона. Освежал летом и был очень ароматным.
Один из самых узнаваемых вкусов СССР.
4. Крем-сода
Сладкий, ванильный напиток с лёгкой газировкой. Часто использовался в коктейлях с мороженым.
Любимый напиток тех, кто предпочитал мягкие вкусы.
5. Квас "Московский"
Натуральный хлебный квас, который разливали в бочках прямо на улицах. Приятно освежал в жару, идеально подходил для окрошки.
До сих пор считается одним из символов летнего СССР.
Эти напитки до сих пор можно найти, но те, кто пробовал их в СССР, говорят, что вкус уже не тот.
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