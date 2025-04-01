Ужин, который усыпит лучше таблеток: 11 продуктов для спокойной ночи

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Сон начинается с тарелки — особенно если речь идёт об ужине. От вечернего рациона зависит не только, насколько быстро ты заснёшь, но и насколько качественным будет сам сон.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Диетологи выделяют 11 продуктов, которые стоит включить в ужин, чтобы улучшить восстановление организма и не ворочаться до полуночи, сообщает MedPulse.

Что добавить в тарелку

Постная говядина - богата белком, железом и B12. Поддерживает мышцы, насыщает и борется с ночной тревожностью.

Зеленолистные овощи (шпинат, мангольд) — источник магния, фолатов и клетчатки. Расслабляют, регулируют настроение и улучшают пищеварение.

Бобовые - белок, клетчатка, магний. Успокаивают и стабилизируют уровень сахара.

Авокадо - насыщает здоровыми жирами и калием, поддерживает сердце и мышцы.

Киноа - сложные углеводы + все 9 аминокислот. Даёт энергию и помогает засыпать без чувства голода.

Сёмга - источник омега-3 и витамина D. Поддерживает уровень мелатонина и снимает воспаление.

Картофель (особенно сладкий) — насыщает и поддерживает микробиом. Главное — не жарить.

Киви - мелатонин и серотонин + клетчатка. Прекрасный десерт для сна.

Орехи и семена - мелатонин, магний, белок и жиры. Особенно хороши миндаль и фисташки.

Молочные продукты - триптофан и кальций улучшают засыпание. Тёплое молоко — классика.

Вишня (особенно кислая) — природный источник мелатонина и антиоксидантов.

А вот чего лучше избегать:

Сладости и газировка

Пикантные блюда

Жареное и тяжёлое

Кофеин и шоколад

Вывод? Ужин — это не просто еда. Это подготовка ко сну.

Ключевая фраза на английском: sleep-promoting dinner

Теги: питание, сон, ужин, магний, мелатонин, продукты, здоровье

Анонс:

Что съесть вечером, чтобы быстрее уснуть и не просыпаться ночью? Эти 11 продуктов действительно работают — и вот почему.

Уточнения

Витами́нами B 12 называют группу биологически активных веществ, называемых кобаламинами и относящиеся к корриноидам, содержащим в структуре атом кобальта (III) и являющиеся хелатными соединениями.



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