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Ужин, который усыпит лучше таблеток: 11 продуктов для спокойной ночи

2:19
Еда

Сон начинается с тарелки — особенно если речь идёт об ужине. От вечернего рациона зависит не только, насколько быстро ты заснёшь, но и насколько качественным будет сам сон.

Стейк на столе
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк на столе

Диетологи выделяют 11 продуктов, которые стоит включить в ужин, чтобы улучшить восстановление организма и не ворочаться до полуночи, сообщает MedPulse.

Что добавить в тарелку

  • Постная говядина - богата белком, железом и B12. Поддерживает мышцы, насыщает и борется с ночной тревожностью.

  • Зеленолистные овощи (шпинат, мангольд) — источник магния, фолатов и клетчатки. Расслабляют, регулируют настроение и улучшают пищеварение.

  • Бобовые - белок, клетчатка, магний. Успокаивают и стабилизируют уровень сахара.

  • Авокадо - насыщает здоровыми жирами и калием, поддерживает сердце и мышцы.

  • Киноа - сложные углеводы + все 9 аминокислот. Даёт энергию и помогает засыпать без чувства голода.

  • Сёмга - источник омега-3 и витамина D. Поддерживает уровень мелатонина и снимает воспаление.

  • Картофель (особенно сладкий) — насыщает и поддерживает микробиом. Главное — не жарить.

  • Киви - мелатонин и серотонин + клетчатка. Прекрасный десерт для сна.

  • Орехи и семена - мелатонин, магний, белок и жиры. Особенно хороши миндаль и фисташки.

  • Молочные продукты - триптофан и кальций улучшают засыпание. Тёплое молоко — классика.

  • Вишня (особенно кислая) — природный источник мелатонина и антиоксидантов.

А вот чего лучше избегать:

  • Сладости и газировка

  • Пикантные блюда

  • Жареное и тяжёлое

  • Кофеин и шоколад

Вывод? Ужин — это не просто еда. Это подготовка ко сну.

Ключевая фраза на английском: sleep-promoting dinner
Теги: питание, сон, ужин, магний, мелатонин, продукты, здоровье
Анонс:
Что съесть вечером, чтобы быстрее уснуть и не просыпаться ночью? Эти 11 продуктов действительно работают — и вот почему.

Уточнения

Витами́нами B12 называют группу биологически активных веществ, называемых кобаламинами и относящиеся к корриноидам, содержащим в структуре атом кобальта (III) и являющиеся хелатными соединениями.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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