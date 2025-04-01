Ужин, который усыпит лучше таблеток: 11 продуктов для спокойной ночи

Сон начинается с тарелки — особенно если речь идёт об ужине. От вечернего рациона зависит не только, насколько быстро ты заснёшь, но и насколько качественным будет сам сон.
Диетологи выделяют 11 продуктов, которые стоит включить в ужин, чтобы улучшить восстановление организма и не ворочаться до полуночи, сообщает MedPulse.
Постная говядина - богата белком, железом и B12. Поддерживает мышцы, насыщает и борется с ночной тревожностью.
Зеленолистные овощи (шпинат, мангольд) — источник магния, фолатов и клетчатки. Расслабляют, регулируют настроение и улучшают пищеварение.
Бобовые - белок, клетчатка, магний. Успокаивают и стабилизируют уровень сахара.
Авокадо - насыщает здоровыми жирами и калием, поддерживает сердце и мышцы.
Киноа - сложные углеводы + все 9 аминокислот. Даёт энергию и помогает засыпать без чувства голода.
Сёмга - источник омега-3 и витамина D. Поддерживает уровень мелатонина и снимает воспаление.
Картофель (особенно сладкий) — насыщает и поддерживает микробиом. Главное — не жарить.
Киви - мелатонин и серотонин + клетчатка. Прекрасный десерт для сна.
Орехи и семена - мелатонин, магний, белок и жиры. Особенно хороши миндаль и фисташки.
Молочные продукты - триптофан и кальций улучшают засыпание. Тёплое молоко — классика.
Вишня (особенно кислая) — природный источник мелатонина и антиоксидантов.
Сладости и газировка
Пикантные блюда
Жареное и тяжёлое
Кофеин и шоколад
Вывод? Ужин — это не просто еда. Это подготовка ко сну.
Ключевая фраза на английском: sleep-promoting dinner
Теги: питание, сон, ужин, магний, мелатонин, продукты, здоровье
Анонс:
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