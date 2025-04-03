Сало, как у бабушки: 3 простых способа, которые работают всегда

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Засолка сала в домашних условиях — традиционный способ приготовления этого популярного продукта. Существует несколько методов засолки, каждый из которых придает салу особый вкус и текстуру. Рассмотрим основные из них.​

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сало

1. Сухая засолка

Простейший метод, при котором куски сала натираются солью. Для придания пряного вкуса можно добавить чеснок и черный перец. Однако следует учитывать, что такое сало хранится не более месяца.​

2. Засолка в рассоле

Этот способ обеспечивает длительное хранение продукта. Сначала готовится рассол, в котором сало вымачивается, затем его приправляют специями. В результате получается нежное сало, пригодное для хранения около года.​

3. Вареное сало

Если есть сомнения в качестве исходного продукта, рекомендуется отварить сало. Это помогает избавиться от большинства бактерий и паразитов. Вареное сало мягкое и может храниться до шести месяцев. Добавление луковой шелухи при варке придает салу вкус, напоминающий копченый.​

Рекомендации по засолке:

Количество соли: На 1 кг сала количество соли зависит от выбранного метода и рецепта. Например, для приготовления сала по-венгерски соли потребуется больше, чем самого сала.​

Время засолки: Сало просаливается примерно на 0,5 см в глубину за сутки. Таким образом, кусок толщиной 3-4 см будет готов через 4-5 дней, а для куска толщиной 15 см потребуется около трех недель.​

Важно:

Независимо от выбранного способа, храните сало в морозильнике.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

