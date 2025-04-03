Необычное мясное блюдо, которое заменит ваш привычный гуляш

Мучкалица - традиционное сербское блюдо, представляющее собой рагу из мяса и овощей.
Свинина (или другое мясо) — 500 г.
Лук репчатый — 2 шт.
Помидоры — 3 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Растительное масло — для жарки
Соль, черный перец, паприка — по вкусу
Нарежьте мясо на небольшие куски и обжарьте на гриле или сковороде до золотистой корочки.
В отдельной посуде обжарьте нарезанный лук до мягкости, добавьте болгарский перец и готовьте несколько минут.
Добавьте нарезанные помидоры и тушите, пока они не станут мягкими.
Положите обжаренное мясо к овощам, добавьте измельченный чеснок, специи и немного воды или бульона.
Тушите на медленном огне около 20 минут, пока мясо не станет мягким
Гуля́ш (венг. gulyás, гуя́ш) — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.
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