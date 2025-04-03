Необычное мясное блюдо, которое заменит ваш привычный гуляш

Мучкалица - традиционное сербское блюдо, представляющее собой рагу из мяса и овощей.​

Свинина (или другое мясо) — 500 г.

Нарежьте мясо на небольшие куски и обжарьте на гриле или сковороде до золотистой корочки.​

В отдельной посуде обжарьте нарезанный лук до мягкости, добавьте болгарский перец и готовьте несколько минут.​

Добавьте нарезанные помидоры и тушите, пока они не станут мягкими.​

Положите обжаренное мясо к овощам, добавьте измельченный чеснок, специи и немного воды или бульона.​