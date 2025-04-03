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Необычное мясное блюдо, которое заменит ваш привычный гуляш

0:58
Еда

Мучкалица - традиционное сербское блюдо, представляющее собой рагу из мяса и овощей.

Тушёное мясо с овощами
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тушёное мясо с овощами

Ингредиенты:

  • Свинина (или другое мясо) — 500 г.

  • Лук репчатый — 2 шт.

  • Болгарский перец — 2 шт.

  • Помидоры — 3 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Растительное масло — для жарки

  • Соль, черный перец, паприка — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо на небольшие куски и обжарьте на гриле или сковороде до золотистой корочки.

  2. В отдельной посуде обжарьте нарезанный лук до мягкости, добавьте болгарский перец и готовьте несколько минут.

  3. Добавьте нарезанные помидоры и тушите, пока они не станут мягкими.

  4. Положите обжаренное мясо к овощам, добавьте измельченный чеснок, специи и немного воды или бульона.

  5. Тушите на медленном огне около 20 минут, пока мясо не станет мягким

Уточнения

Гуля́ш (венг. gulyás, гуя́ш) — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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