Шашлык, от которого можно сойти с ума: готовим мясо по тасканскому рецепту

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите разнообразить свое меню и удивить близких необычными мясными блюдами, предлагаю рассмотреть следующие рецепты:​

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич шашлык

Шашлык в тосканском стиле

Этот рецепт подойдет для любителей ароматных специй и приправ.​

Ингредиенты:

Свиные ребра — 2,5 кг​

Оливковое масло — 2 ст. л.​

Свежий розмарин​

Соль — 1,5 ст. л.​

Семена укропа — 1,5 ст. л.​

Свежемолотый черный перец — 2 ч. л.​

Сладкая паприка — 2 ч. л.

Измельченный красный перец — 1 ч. л.​

Молотый кориандр — 1 ч. л.​

Бальзамический уксус — 3 ст. л.​

Молотый душистый перец — половина ч. л.​

Приготовление:

Смешайте все специи и измельчите свежий розмарин.​ Добавьте оливковое масло к специям, чтобы получить пастообразную смесь.​ Нарежьте свиные ребра на крупные куски и тщательно обмажьте их полученной смесью.​ Поместите мясо в контейнер, закройте и оставьте мариноваться в холодильнике на несколько часов (можно до недели).​ Перед приготовлением дайте мясу нагреться до комнатной температуры.​ Нанизайте куски мяса на шампуры, оставляя небольшое расстояние между ними.​ Обжаривайте на углях до готовности, периодически переворачивая. За 2 минуты до окончания смажьте мясо бальзамическим уксусом и доведите до готовности.

Приятного аппетита!

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

