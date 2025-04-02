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Шашлык, от которого можно сойти с ума: готовим мясо по тасканскому рецепту

1:36
Еда

Если вы хотите разнообразить свое меню и удивить близких необычными мясными блюдами, предлагаю рассмотреть следующие рецепты:

шашлык
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shashlik.jpg by Игоревич
шашлык

Шашлык в тосканском стиле

Этот рецепт подойдет для любителей ароматных специй и приправ.

Ингредиенты:

  • Свиные ребра — 2,5 кг

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Свежий розмарин

  • Соль — 1,5 ст. л.

  • Семена укропа — 1,5 ст. л.

  • Свежемолотый черный перец — 2 ч. л.

  • Сладкая паприка — 2 ч. л.

  • Измельченный красный перец — 1 ч. л.

  • Молотый кориандр — 1 ч. л.

  • Бальзамический уксус — 3 ст. л.

  • Молотый душистый перец — половина ч. л.

Приготовление:

  1. Смешайте все специи и измельчите свежий розмарин.

  2. Добавьте оливковое масло к специям, чтобы получить пастообразную смесь.

  3. Нарежьте свиные ребра на крупные куски и тщательно обмажьте их полученной смесью.

  4. Поместите мясо в контейнер, закройте и оставьте мариноваться в холодильнике на несколько часов (можно до недели).

  5. Перед приготовлением дайте мясу нагреться до комнатной температуры.

  6. Нанизайте куски мяса на шампуры, оставляя небольшое расстояние между ними.

  7. Обжаривайте на углях до готовности, периодически переворачивая. За 2 минуты до окончания смажьте мясо бальзамическим уксусом и доведите до готовности.

Приятного аппетита!

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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