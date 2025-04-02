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Закрутки больше не актуальны: секреты хранения урожая без банок и закаток

2:29
Еда

Если идея стоять у плиты с тазом огурцов и кипящей банкой вызывает у вас усталую улыбку, но урожай всё-таки хочется сохранить — есть отличные альтернативы. Сушка и заморозка — это современные, быстрые и удобные способы заготовки овощей и фруктов, которые подходят даже тем, кто совсем не фанат традиционной консервации.

замороженные овощи
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
замороженные овощи

Заморозка — просто, быстро, без лишней суеты

Замораживать овощи и фрукты можно даже в обычной морозилке. Главное — соблюдать пару простых правил:

  • Используйте только свежие продукты. Чем меньше времени прошло после сбора, тем выше качество заморозки.

  • Подготовьте правильно. Некоторые овощи, например брокколи или фасоль, желательно бланшировать, чтобы сохранить яркий цвет и вкус.

  • Упакуйте герметично. Это убережёт от образования льда и сохранит текстуру.

Например, помидоры можно нарезать дольками, кольцами или даже сделать пюре. Разложите их сначала в один слой и заморозьте — так они не слипнутся. Пюре удобно замораживать в силиконовых формочках. Ягоды вроде клубники или малины тоже лучше сначала заморозить на подносе, а уже потом перекладывать в пакеты.

Сушка — минимум места, максимум пользы

Сушить удобно не только яблоки и груши. Грибы, помидоры, перец, сливы, абрикосы — всё это отлично хранится в сушёном виде. При этом:

  • Экономится пространство. Никаких банок, полок и погребов.

  • Хранится долго. В сухом, тёмном месте — год и более без потерь.

  • Вкус и питательные вещества сохраняются. Особенно если сушить при низкой температуре (50-60°C).

Главное — нарезать продукты равномерными тонкими ломтиками и не пересушить. Хранить лучше в герметичных контейнерах или бумажных пакетах с силикагелем.

Что лучше: заморозка или сушка

Это зависит от ваших условий. В морозилке — вкус, цвет и текстура сохраняются максимально. Но нужно место. Сушка — идеальна, если хочется всё компактно и на полке, а не в розетке.

Важно помнить:

  • Размороженные продукты не хранятся долго, их нужно использовать сразу.

  • Сушёные можно замачивать перед использованием, и они вернут форму почти как у свежих.

Уточнения

Банка — сосуд, как правило, цилиндрической формы с широким отверстием вверху, в отличие от бутылки, с достаточно короткой и широкой горловиной либо вообще без горловины, с крышкой, предназначенное для хранения различных продуктов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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