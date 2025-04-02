Как приготовить заварной крем без крахмала: простой рецепт, который удивит

Заварной крем — важный компонент многих десертов. Он придаёт блюдам нежную текстуру и насыщенный вкус. Этот рецепт позволяет приготовить крем без использования крахмала, что делает его более экономичным.
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десерт в стакане
Ингредиенты:
Молоко — 1 литр
Сахар — 0,5 стакана
Мука — 2 столовые ложки
Яйцо куриное — 1 шт.
Пошаговый рецепт:
Налейте молоко в кастрюлю и поставьте её на плиту. Включите плиту на слабый огонь и подогревайте молоко, не доводя до кипения.
В горячее молоко всыпьте сахар. Тщательно перемешайте, чтобы сахар полностью растворился.
В отдельной миске взбейте яйцо с мукой. Если смесь получается слишком густой, добавьте 1-2 столовые ложки холодного молока для достижения нужной консистенции.
Постепенно влейте яичную массу в горячее молоко, постоянно помешивая венчиком. Это поможет избежать образования комков.
Продолжайте помешивать до тех пор, пока крем не загустеет.
Как только крем достигнет нужной консистенции, снимите кастрюлю с огня.
Накройте крем пищевой плёнкой, чтобы предотвратить образование корочки.
Дайте крему остыть до комнатной температуры, а затем уберите его в холодильник.
Теперь у вас есть вкусный и ароматный заварной крем, который можно использовать для приготовления различных десертов. Приятного аппетита!
Уточнения
Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.