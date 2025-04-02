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Как приготовить заварной крем без крахмала: простой рецепт, который удивит

1:33
Еда

Заварной крем — важный компонент многих десертов. Он придаёт блюдам нежную текстуру и насыщенный вкус. Этот рецепт позволяет приготовить крем без использования крахмала, что делает его более экономичным.

десерт в стакане
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
десерт в стакане

Ингредиенты:

  • Молоко — 1 литр
  • Сахар — 0,5 стакана
  • Мука — 2 столовые ложки
  • Яйцо куриное — 1 шт.

Пошаговый рецепт:

  1. Налейте молоко в кастрюлю и поставьте её на плиту. Включите плиту на слабый огонь и подогревайте молоко, не доводя до кипения.
  2. В горячее молоко всыпьте сахар. Тщательно перемешайте, чтобы сахар полностью растворился.
  3. В отдельной миске взбейте яйцо с мукой. Если смесь получается слишком густой, добавьте 1-2 столовые ложки холодного молока для достижения нужной консистенции.
  4. Постепенно влейте яичную массу в горячее молоко, постоянно помешивая венчиком. Это поможет избежать образования комков.
  5. Продолжайте помешивать до тех пор, пока крем не загустеет.
  6. Как только крем достигнет нужной консистенции, снимите кастрюлю с огня.
  7. Накройте крем пищевой плёнкой, чтобы предотвратить образование корочки.
  8. Дайте крему остыть до комнатной температуры, а затем уберите его в холодильник.

Теперь у вас есть вкусный и ароматный заварной крем, который можно использовать для приготовления различных десертов. Приятного аппетита!

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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