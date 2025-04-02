Как приготовить заварной крем без крахмала: простой рецепт, который удивит

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Заварной крем — важный компонент многих десертов. Он придаёт блюдам нежную текстуру и насыщенный вкус. Этот рецепт позволяет приготовить крем без использования крахмала, что делает его более экономичным.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain десерт в стакане

Ингредиенты:

Молоко — 1 литр

Сахар — 0,5 стакана

Мука — 2 столовые ложки

Яйцо куриное — 1 шт.

Пошаговый рецепт:

Налейте молоко в кастрюлю и поставьте её на плиту. Включите плиту на слабый огонь и подогревайте молоко, не доводя до кипения. В горячее молоко всыпьте сахар. Тщательно перемешайте, чтобы сахар полностью растворился. В отдельной миске взбейте яйцо с мукой. Если смесь получается слишком густой, добавьте 1-2 столовые ложки холодного молока для достижения нужной консистенции. Постепенно влейте яичную массу в горячее молоко, постоянно помешивая венчиком. Это поможет избежать образования комков. Продолжайте помешивать до тех пор, пока крем не загустеет. Как только крем достигнет нужной консистенции, снимите кастрюлю с огня. Накройте крем пищевой плёнкой, чтобы предотвратить образование корочки. Дайте крему остыть до комнатной температуры, а затем уберите его в холодильник.

Теперь у вас есть вкусный и ароматный заварной крем, который можно использовать для приготовления различных десертов. Приятного аппетита!

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.



