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Скрытая опасность микроволновки: почему жидкости взрываются при нагреве

3:56
Еда

Вы когда-нибудь замечали, что вода или молоко в микроволновке начинают бурлить, как только вы их размешиваете? Это явление может быть опасным и малоизвестным, но оно связано с перегревом жидкости. В отличие от плиты, где вода явно кипит, в микроволновой печи она может нагреваться до очень высоких температур без образования пузырьков, пока простое движение не вызовет бурное вскипание.

Микроволновка
Фото: zh.wikipedia.org by Ген, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Микроволновка

Это может привести к серьезным ожогам и даже повреждению устройства. Понимание этого явления поможет избежать несчастных случаев на кухне. Важно знать, почему это происходит и как защитить себя, пишет бразильское издание Minhavida.com.

Почему не стоит нагревать жидкости в микроволновке?

Современные технологии делают нашу жизнь проще, но они также могут таить в себе риски. Опасности, связанные с нагревом жидкостей в микроволновой печи, обсуждаются часто. Несмотря на удобство этого устройства, его работа может быть опасной.

Микроволновая печь нагревает жидкости выше точки кипения без образования пузырьков. Это может привести к внезапному бурному вскипанию при перемешивании или прикосновении, что чревато ожогами и даже коротким замыканием, если жидкость попадет внутрь устройства.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендует избегать длительного нагрева жидкостей в микроволновке из соображений безопасности. Хотя многие люди нагревают воду и молоко без происшествий, это явление все же может быть опасным.

Почему жидкости в микроволновке могут взрываться?

Чтобы понять, почему это происходит, нужно разобраться в принципе работы микроволновой печи. Она использует электромагнитные волны для быстрого нагрева пищи и напитков. Эти волны взаимодействуют с молекулами воды, жира и сахара, заставляя их вибрировать и выделять тепло. За этот процесс отвечает магнетрон.

Внутренняя часть камеры микроволновой печи покрыта металлом, который отражает волны, обеспечивая равномерный нагрев. Однако из-за особенностей конструкции могут возникать горячие точки — участки, которые нагреваются быстрее остальных.

Неравномерный нагрев жидкостей может привести к так называемому бурному кипению. Это означает, что жидкость внезапно начинает кипеть при перемешивании или прикосновении. Такое явление может быть опасным, если не соблюдать меры предосторожности.

Как избежать взрыва жидкостей в микроволновке?

Чтобы безопасно использовать микроволновую печь для нагрева воды, молока или других жидкостей, следуйте этим рекомендациям:

  • Добавьте что-то твердое: если вы греете воду для чая или кофе, добавьте немного сахара или положите ложку (не металлическую) перед нагревом. Это поможет предотвратить бурное вскипание.
  • Используйте подходящую посуду: лучше всего подходят стеклянные, керамические или пластиковые контейнеры, предназначенные для использования в микроволновке.
  • Перемешивайте жидкость: регулярное перемешивание до и после нагрева помогает равномерно распределить тепло.
  • Не заполняйте емкость полностью: оставьте немного места для испарения, чтобы предотвратить избыточное давление и уменьшить риск взрыва. Оптимально заполнять контейнер на 2/3 его объема.
  • Используйте безопасные крышки: крышки, предназначенные для микроволновки, помогут предотвратить разбрызгивание и обеспечат постепенное испарение пара, что позволит избежать неконтролируемого кипения.

Соблюдение этих простых правил поможет вам безопасно и эффективно использовать микроволновую печь для подогрева жидкостей.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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