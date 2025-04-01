Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 3 фруктовых дерева нужно сейчас обрезать, чтобы собрать урожай летом
65% без рецидивов: врачи научились обгонять рак лёгких
Список городов, где вторичное жильё теперь можно купить выгодно
Мужская таблетка от нежелательной беременности: секрет эффективности нового препарата раскрыт!
Смородина, которая поражает вкусом и размером: что подсыпать под корень
Джокович предсказал триумф: Якуб Меньшик стал звездой Miami Open
Заливаете не то масло? Вот чем это может обернуться для вашего двигателя
Требуется опыт! Билл Гейтс назвал три критические области, где ИИ не заменит человека
Двойное очищение кожи: вот кому оно точно принесет пользу, а кому стоит от него отказаться

Столовая СССР: ТОП-6 самых любимых первых блюд

1:24
Еда

В советских столовых подавали простые, сытные и вкусные первые блюда.

Рассольник
Фото: wikimedia.org by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рассольник

Вот ТОП-6 самых любимых супов тех времён.

1. Борщ

Густой, насыщенный вкус благодаря свёкле, капусте, картофелю и мясу. Подавался со сметаной и чесночными пампушками.

2. Щи

Классическое русское блюдо, готовилось из свежей или квашеной капусты. Иногда называли "щи суточные" — на следующий день суп становился ещё вкуснее.

3. Рассольник

Ароматный суп с солёными огурцами, перловкой и мясом (обычно говядиной). Кисло-солёный вкус делал его особенным.

4. Харчо

Острая и сытная грузинская классика, популярная в СССР. Готовился на говядине, с рисом, томатами, чесноком и ткемали.

5. Солянка

Пикантный суп с мясными копчёностями, оливками, лимоном и томатной основой. Идеален после праздников или просто для бодрости.

6. Гороховый суп

Готовился на копчёных рёбрышках или просто на бульоне. Плотный и питательный, особенно хорош с сухариками.

Эти супы можно было встретить в любой советской столовой, и они до сих пор популярны в постсоветских странах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Садоводство, цветоводство
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше Аудио 
Собака для тех, кто вечно в делах: 5 пород, которые не обидятся
Домашние животные
Собака для тех, кто вечно в делах: 5 пород, которые не обидятся Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Последние материалы
Эти 3 фруктовых дерева нужно сейчас обрезать, чтобы собрать урожай летом
65% без рецидивов: врачи научились обгонять рак лёгких
Список городов, где вторичное жильё теперь можно купить выгодно
Мужская таблетка от нежелательной беременности: секрет эффективности нового препарата раскрыт!
Столовая СССР: ТОП-6 самых любимых первых блюд
Смородина, которая поражает вкусом и размером: что подсыпать под корень
Джокович предсказал триумф: Якуб Меньшик стал звездой Miami Open
Заливаете не то масло? Вот чем это может обернуться для вашего двигателя
Требуется опыт! Билл Гейтс назвал три критические области, где ИИ не заменит человека
Двойное очищение кожи: вот кому оно точно принесет пользу, а кому стоит от него отказаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.