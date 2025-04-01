Столовая СССР: ТОП-6 самых любимых первых блюд

В советских столовых подавали простые, сытные и вкусные первые блюда.
Вот ТОП-6 самых любимых супов тех времён.
1. Борщ
Густой, насыщенный вкус благодаря свёкле, капусте, картофелю и мясу. Подавался со сметаной и чесночными пампушками.
2. Щи
Классическое русское блюдо, готовилось из свежей или квашеной капусты. Иногда называли "щи суточные" — на следующий день суп становился ещё вкуснее.
3. Рассольник
Ароматный суп с солёными огурцами, перловкой и мясом (обычно говядиной). Кисло-солёный вкус делал его особенным.
4. Харчо
Острая и сытная грузинская классика, популярная в СССР. Готовился на говядине, с рисом, томатами, чесноком и ткемали.
5. Солянка
Пикантный суп с мясными копчёностями, оливками, лимоном и томатной основой. Идеален после праздников или просто для бодрости.
6. Гороховый суп
Готовился на копчёных рёбрышках или просто на бульоне. Плотный и питательный, особенно хорош с сухариками.
Эти супы можно было встретить в любой советской столовой, и они до сих пор популярны в постсоветских странах.
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