Столовая СССР: ТОП-6 самых любимых первых блюд

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

В советских столовых подавали простые, сытные и вкусные первые блюда.

Фото: wikimedia.org by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рассольник

Вот ТОП-6 самых любимых супов тех времён.

1. Борщ

Густой, насыщенный вкус благодаря свёкле, капусте, картофелю и мясу. Подавался со сметаной и чесночными пампушками.

2. Щи

Классическое русское блюдо, готовилось из свежей или квашеной капусты. Иногда называли "щи суточные" — на следующий день суп становился ещё вкуснее.

3. Рассольник

Ароматный суп с солёными огурцами, перловкой и мясом (обычно говядиной). Кисло-солёный вкус делал его особенным.

4. Харчо

Острая и сытная грузинская классика, популярная в СССР. Готовился на говядине, с рисом, томатами, чесноком и ткемали.

5. Солянка

Пикантный суп с мясными копчёностями, оливками, лимоном и томатной основой. Идеален после праздников или просто для бодрости.

6. Гороховый суп

Готовился на копчёных рёбрышках или просто на бульоне. Плотный и питательный, особенно хорош с сухариками.

Эти супы можно было встретить в любой советской столовой, и они до сих пор популярны в постсоветских странах.