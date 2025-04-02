Секреты микроволновки: 10 непростительных ошибок, которые портят вашу еду

4:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Микроволновые печи произвели революцию в кулинарии, позволяя быстро готовить, разогревать и размораживать еду. Они энергоэффективны, компактны и предлагают множество настроек. Изобретение микроволновой печи произошло случайно: в 1945 году инженер Перси Спенсер заметил, что шоколад в его кармане расплавился под воздействием микроволн. В 1946 году Raytheon выпустила первую коммерческую микроволновую печь, а бытовые модели появились в 1967 году. Сегодня около 90% американских домохозяйств имеют микроволновую печь.

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Однако неправильное использование может привести к проблемам, напоминает thetakeout.com. Вот несколько распространенных ошибок и способы их избежать:

Неправильное накрывание еды: открытая еда может разбрызгиваться, а неправильная крышка — привести к взрыву. Используйте подходящую крышку или кухонное полотенце, чтобы предотвратить разбрызгивание и обеспечить равномерный нагрев. Неправильная чистка: регулярно протирайте микроволновку влажной тканью, чтобы удалить крошки и брызги. Глубокую очистку проводите раз в неделю при ежедневном использовании или раз в месяц при редком. Используйте натуральные средства, такие как смесь лимонного сока и уксуса или соды с водой. Разогрев неподходящих продуктов: острые перцы, томатный соус, сваренные вкрутую яйца, неочищенный картофель и сосиски могут взорваться или загореться в микроволновке. Разогревайте их в духовке или выбирайте более подходящие методы приготовления. Нежелание прокалывать продукты с кожурой: продукты с кожицей, такие как яйца и картофель, могут взорваться из-за давления внутри. Прокалывайте их перед приготовлением в микроволновой печи. Размораживание мяса без его немедленной готовки: размораживание мяса в микроволновке — распространенная ошибка. Если планируете готовить сразу после размораживания, установите микроволновку на режим "разморозка" или 20-30% мощности. Разложите небольшие куски в центре тарелки, а крупные — по краям. Обычно на фунт мяса требуется 8-10 минут. Помещение неправильных контейнеров в микроволновку: никогда не разогревайте еду в упаковке, если на ней нет маркировки "пригодно для микроволновки". Используйте пластиковую, стеклянную, керамическую посуду или пакеты для запекания. Избегайте алюминия, бамбука, пенополистирола и пластиковых контейнеров для хранения. Использование неправильных настроек питания: микроволновка работает иначе, чем духовка: она преобразует электричество в радиоволны частотой 2450 МГц, которые нагревают воду, сахар и жир в пище. При максимальной мощности магнетрон работает непрерывно, а при низкой — включается и выключается. Не все продукты подходят для высокой температуры: сыр, яйца и мясо могут стать жесткими, а овощи, фрукты и птица — готовиться быстрее. Нежелание перемешивать еду при разогреве: микроволны проникают в пищу на 1,5 дюйма, нагревая внешние области быстрее внутренних. Это может привести к неравномерному нагреву и холодным пятнам. Для равномерного приготовления рекомендуется переворачивать пищу или использовать поворотный столик. Неравномерное распределение пищи: переполненная тарелка или укладка еды друг на друга могут вызвать неравномерный нагрев. Чтобы избежать этого, распределяйте пищу по поверхности тарелки. Также можно использовать форму пончика, чтобы нагревать только центр тарелки. Добавление масла и разогрев жареной пищи: масло в микроволновке нагревается медленно и может гореть, ухудшая вкус и выделяя токсины. Разогревайте жареную пищу осторожно, например, на пергаментной бумаге, чтобы сохранить хрустящую текстуру. Несоблюдение мер безопасности: разогревая воду в микроволновке, будьте осторожны: она может перегреться и взорваться.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



