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Высококалорийные, но полезные: какие продукты помогут избежать вредных перекусов

1:28
Еда

Врач-эндокринолог и диетолог сервиса "СберЗдоровье" Елена Чуракина рассказала о пяти продуктах с высокой калорийностью, которые не только полезны для организма, но и помогают подавлять чувство голода. К таким продуктам относятся орехи, авокадо, жирная рыба, финики и тёмный шоколад.

Сладкий финик
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaj Potanin from Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сладкий финик

По словам Чуракиной, эти продукты содержат множество витаминов, минералов и других важных питательных веществ. Однако, чтобы избежать набора лишнего веса и связанных с ним проблем, их следует употреблять умеренно.

Несмотря на высокую калорийность, эти продукты обладают уникальными полезными свойствами. Орехи и жирная рыба поддерживают здоровье сердца и мозга, авокадо и финики богаты важными микроэлементами, а тёмный шоколад благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, они помогают избежать вредных перекусов, обеспечивая длительное чувство сытости.

Чуракина в беседе с URA.RU также подчеркнула важность сбалансированного питания. Она рекомендовала, чтобы половина тарелки была заполнена овощами, четверть — белками, а ещё четверть — сложными углеводами. Высококалорийные продукты лучше использовать в качестве десерта. При наличии хронических заболеваний перед изменением рациона рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera). 

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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