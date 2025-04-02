Добавь этот ингредиент в рис, и он станет ресторанным блюдом — простой лайфхак

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление идеального риса может показаться сложным делом, но есть один простой и неожиданный ингредиент, который может существенно улучшить результат — уксус. Хотя это может показаться необычным, добавление небольшого количества уксуса в рис во время варки дает множество преимуществ: он улучшает текстуру, вкус и общее качество блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by 円周率３パーセント, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рис со специями

Шеф-повар и ресторатор Абишек Шарма из ресторана Madam Ji Ki Shaadi в Нью-Йорке также является сторонником этого метода, пишет thetakeout. com. Он объясняет, что уксус помогает расщеплять крахмалы в рисе, что делает зерна более рассыпчатыми и предотвращает их слипание. Это особенно полезно при приготовлении длиннозерного риса, такого как басмати или жасмин.

Шарма также отмечает, что выбор уксуса может влиять на вкус блюда. Белый уксус имеет нейтральный вкус, яблочный уксус добавляет легкую сладость, а рисовый уксус придает тонкий аромат. Его ресторан на Бликер-стрит предлагает дегустационное меню Shaadi Tasting Menu, вдохновленное индийскими свадьбами, где каждый вечер подают блюда с использованием риса, приготовленного с уксусом.

Уксус также помогает сохранить рис от разваривания, что особенно важно для риса для суши или жареного риса. Для достижения наилучших результатов рекомендуется добавлять от 0,5 до 1 чайной ложки уксуса на чашку риса.



Если у вас есть белый уксус для чистки, имейте в виду, что он отличается по кислотности от уксуса для приготовления пищи и может быть более мощным. Уксус также является отличным ингредиентом для консервирования и маринования, но у вареного риса есть свой срок годности — его следует хранить не более четырех-шести дней, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.

Так что не дайте остаткам риса испортиться! Если вы правильно храните и разогреваете их, из риса можно приготовить вкусные блюда, такие как рисовый пудинг, быстрый жареный рис или спам-мусуби. Независимо от того, используете ли вы рисоварку, кастрюлю на плите или скороварку, добавление уксуса поможет вам достичь идеального результата каждый раз.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.





У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



