Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасность в пузырьках: как выбрать шампунь, который не навредит вашему любимцу
Неожиданный помощник в стирке: что добавить в барабан, чтобы шерсть не прилипала
Цвет волос как сразу после салона – пять шагов для идеального оттенка
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Следим за ситуацией: фиолетовый флаг на пляже — что это значит для туристов
Садоводам на заметку: как правильно ухаживать за ревенем для раннего урожая
Хитрая социальная стратегия! Как простейшие организмы решают проблему добычи пищи
18-летний сын Марии Погребняк заявил, что она скоро станет бабушкой
Словакия запускает новый газовый проект на Украине: как это повлияет на энергорынок

Добавь этот ингредиент в рис, и он станет ресторанным блюдом — простой лайфхак

2:26
Еда

Приготовление идеального риса может показаться сложным делом, но есть один простой и неожиданный ингредиент, который может существенно улучшить результат — уксус. Хотя это может показаться необычным, добавление небольшого количества уксуса в рис во время варки дает множество преимуществ: он улучшает текстуру, вкус и общее качество блюда.

Рис со специями
Фото: commons.wikimedia.org by 円周率３パーセント, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рис со специями

Шеф-повар и ресторатор Абишек Шарма из ресторана Madam Ji Ki Shaadi в Нью-Йорке также является сторонником этого метода, пишет thetakeout. com. Он объясняет, что уксус помогает расщеплять крахмалы в рисе, что делает зерна более рассыпчатыми и предотвращает их слипание. Это особенно полезно при приготовлении длиннозерного риса, такого как басмати или жасмин.

Шарма также отмечает, что выбор уксуса может влиять на вкус блюда. Белый уксус имеет нейтральный вкус, яблочный уксус добавляет легкую сладость, а рисовый уксус придает тонкий аромат. Его ресторан на Бликер-стрит предлагает дегустационное меню Shaadi Tasting Menu, вдохновленное индийскими свадьбами, где каждый вечер подают блюда с использованием риса, приготовленного с уксусом.

Уксус также помогает сохранить рис от разваривания, что особенно важно для риса для суши или жареного риса. Для достижения наилучших результатов рекомендуется добавлять от 0,5 до 1 чайной ложки уксуса на чашку риса.


Если у вас есть белый уксус для чистки, имейте в виду, что он отличается по кислотности от уксуса для приготовления пищи и может быть более мощным. Уксус также является отличным ингредиентом для консервирования и маринования, но у вареного риса есть свой срок годности — его следует хранить не более четырех-шести дней, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.

Так что не дайте остаткам риса испортиться! Если вы правильно храните и разогреваете их, из риса можно приготовить вкусные блюда, такие как рисовый пудинг, быстрый жареный рис или спам-мусуби. Независимо от того, используете ли вы рисоварку, кастрюлю на плите или скороварку, добавление уксуса поможет вам достичь идеального результата каждый раз.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Крабовые палочки — в мусорку: чем их заменяют шеф-повара
Еда и рецепты
Крабовые палочки — в мусорку: чем их заменяют шеф-повара Аудио 
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Шоу-бизнес
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника Аудио 
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Еда и рецепты
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Почему мотоциклы Днепр и Урал до сих пор популярны за границей Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения: это святое
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Последние материалы
Опасность в пузырьках: как выбрать шампунь, который не навредит вашему любимцу
Неожиданный помощник в стирке: что добавить в барабан, чтобы шерсть не прилипала
Цвет волос как сразу после салона – пять шагов для идеального оттенка
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Следим за ситуацией: фиолетовый флаг на пляже — что это значит для туристов
Садоводам на заметку: как правильно ухаживать за ревенем для раннего урожая
Хитрая социальная стратегия! Как простейшие организмы решают проблему добычи пищи
18-летний сын Марии Погребняк заявил, что она скоро станет бабушкой
Добавь этот ингредиент в рис, и он станет ресторанным блюдом — простой лайфхак
Словакия запускает новый газовый проект на Украине: как это повлияет на энергорынок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.