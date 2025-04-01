Министр здравоохранения США против растительного масла: чем оно, по его мнению, опасно

2:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Распространённый кулинарный ингредиент стал предметом ожесточённых споров после того, как министр здравоохранения США призвал избегать его употребления. Речь идёт о растительном масле — почти безвкусном, но полезном жире, который десятилетиями используется для готовки. Однако в последнее время оно стало объектом критики в социальных сетях.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подсолнечное масло

Диетологи называют растительное масло "токсичным", "воспалительным" и "неестественным", утверждая, что оно вызывает ожирение. Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший, чьи взгляды на многие вопросы, от вакцин до содержания фтора в воде, вызывают споры, заявил, что растительные масла "неосознанно отравляют" людей, и призвал вернуться к традиционным жирам, таким как сливочное масло, сало и говяжий жир.

В прошлом месяце издание Wall Street Journal сообщило, что сети быстрого питания начали отказываться от использования растительных масел после критики Кеннеди. Он даже посетил филиал Steak 'n Shake, чтобы похвалить решение готовить картофель фри на говяжьем жире, пишет The Guardian.

Масла из семян, такие как рапсовое, подсолнечное, соевое, кукурузное, виноградное, рисовое, кунжутное и сафлоровое, широко используются в кулинарии и ультраобработанных продуктах. Большинство масел производится с использованием растворителя гексана, который почти полностью удаляется в процессе очистки.

Критики утверждают, что растительное масло "ненатуральное" и "вредное". Однако Том Сандерс, почётный профессор Королевского колледжа Лондона, объясняет, что в процессе обработки удаляются потенциально токсичные вещества. Сара Берри, профессор диетологии, также считает, что конечный продукт безопасен для употребления.

Следующее обвинение против растительных масел — их "воспалительное" действие. Это основано на предположении, что линолевая кислота, содержащаяся в масле, может вызывать воспаление. Однако Берри утверждает, что это не так. Рандомизированные исследования показывают, что линолевая кислота оказывает нейтральное или противовоспалительное действие на людей.

Сандерс связывает снижение сердечно-сосудистых заболеваний за последние 50 лет с увеличением потребления растительных масел. Исследование, проведённое среди 200 000 взрослых, показало, что замена столовой ложки сливочного масла на такое же количество растительного снижает риск смерти от всех причин на 17%.

Уточнения

Расти́тельные масла́ растительные жиры — продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.).



Ро́берт Фрэ́нсис Ке́ннеди-мла́дший (англ Robert F. Kennedy Jr.; род. 17 января 1954, Вашингтон) — американский юрист и деятель антипрививочного движения; член семьи Кеннеди, сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянник 35-го президента США Джона Кеннеди; министр здравоохранения и социальных служб США с 13 февраля 2025 года.



