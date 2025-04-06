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Горячий суп за 30 минут — готовим с колбасой и вермишелью

Сегодня точно не до горячего — доставайте квас и рубите окрошку прямо сейчас

1:59
Еда

Весна набирает обороты, солнце припекает, и даже в обед хочется не чего-то горячего, а наоборот — холодного, лёгкого и освежающего. В такие дни на помощь приходит настоящая классика — окрошка на квасе. Сытная, бодрящая и невероятно простая в приготовлении. Готовится за полчаса, а съедается за считанные минуты.

Окрошка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Картофель отварной — 2 шт.

  • Яйца вкрутую — 3 шт.

  • Варёная колбаса — 300 г

  • Огурец свежий — 1 шт.

  • Зелёный лук — 1 пучок (около 200 г)

  • Укроп — 1 пучок (около 100 г)

  • Квас — 1,5 л

  • Соль — по вкусу

  • Сметана — для подачи

Как приготовить окрошку

  1. Отварите картофель и яйца. Картошку варите в мундире около 25 минут, яйца — 10 минут после закипания. Затем остудите в холодной воде.

  2. Мелко нарежьте зелёный лук, сложите его в миску, посолите и разотрите ложкой или пестиком до появления сока — это усилит вкус.

  3. Укроп промойте и измельчите. Жёсткие стебли лучше удалить.

  4. Остывший картофель очистите, нарежьте мелкими кубиками.

  5. Колбасу и яйца нарежьте соломкой или кубиками.

  6. Огурец нарежьте тонкой соломкой. Кожицу можно оставить, если она не горчит.

  7. Сложите все ингредиенты в большую миску с луком, добавьте укроп, перемешайте.

  8. Разлейте по тарелкам, залейте холодным квасом, добавьте ложку сметаны.

Для пикантности можно положить немного горчицы или хрена — получится остро, необычно и очень по-летнему.

Лёгкий холодный суп с насыщенным вкусом — то, что нужно, когда солнце в зените, а аппетит капризничает. Готовьте и наслаждайтесь!

Уточнения

Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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