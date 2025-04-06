Сегодня точно не до горячего — доставайте квас и рубите окрошку прямо сейчас

Весна набирает обороты, солнце припекает, и даже в обед хочется не чего-то горячего, а наоборот — холодного, лёгкого и освежающего. В такие дни на помощь приходит настоящая классика — окрошка на квасе. Сытная, бодрящая и невероятно простая в приготовлении. Готовится за полчаса, а съедается за считанные минуты.
Картофель отварной — 2 шт.
Яйца вкрутую — 3 шт.
Варёная колбаса — 300 г
Огурец свежий — 1 шт.
Зелёный лук — 1 пучок (около 200 г)
Укроп — 1 пучок (около 100 г)
Квас — 1,5 л
Соль — по вкусу
Сметана — для подачи
Отварите картофель и яйца. Картошку варите в мундире около 25 минут, яйца — 10 минут после закипания. Затем остудите в холодной воде.
Мелко нарежьте зелёный лук, сложите его в миску, посолите и разотрите ложкой или пестиком до появления сока — это усилит вкус.
Укроп промойте и измельчите. Жёсткие стебли лучше удалить.
Остывший картофель очистите, нарежьте мелкими кубиками.
Колбасу и яйца нарежьте соломкой или кубиками.
Огурец нарежьте тонкой соломкой. Кожицу можно оставить, если она не горчит.
Сложите все ингредиенты в большую миску с луком, добавьте укроп, перемешайте.
Разлейте по тарелкам, залейте холодным квасом, добавьте ложку сметаны.
Для пикантности можно положить немного горчицы или хрена — получится остро, необычно и очень по-летнему.
Лёгкий холодный суп с насыщенным вкусом — то, что нужно, когда солнце в зените, а аппетит капризничает. Готовьте и наслаждайтесь!
Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.
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