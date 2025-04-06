Сегодня точно не до горячего — доставайте квас и рубите окрошку прямо сейчас

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Весна набирает обороты, солнце припекает, и даже в обед хочется не чего-то горячего, а наоборот — холодного, лёгкого и освежающего. В такие дни на помощь приходит настоящая классика — окрошка на квасе. Сытная, бодрящая и невероятно простая в приготовлении. Готовится за полчаса, а съедается за считанные минуты.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Ингредиенты (на 4 порции)

Картофель отварной — 2 шт.

Яйца вкрутую — 3 шт.

Варёная колбаса — 300 г

Огурец свежий — 1 шт.

Зелёный лук — 1 пучок (около 200 г)

Укроп — 1 пучок (около 100 г)

Квас — 1,5 л

Соль — по вкусу

Сметана — для подачи

Как приготовить окрошку

Отварите картофель и яйца. Картошку варите в мундире около 25 минут, яйца — 10 минут после закипания. Затем остудите в холодной воде. Мелко нарежьте зелёный лук, сложите его в миску, посолите и разотрите ложкой или пестиком до появления сока — это усилит вкус. Укроп промойте и измельчите. Жёсткие стебли лучше удалить. Остывший картофель очистите, нарежьте мелкими кубиками. Колбасу и яйца нарежьте соломкой или кубиками. Огурец нарежьте тонкой соломкой. Кожицу можно оставить, если она не горчит. Сложите все ингредиенты в большую миску с луком, добавьте укроп, перемешайте. Разлейте по тарелкам, залейте холодным квасом, добавьте ложку сметаны.

Для пикантности можно положить немного горчицы или хрена — получится остро, необычно и очень по-летнему.

Лёгкий холодный суп с насыщенным вкусом — то, что нужно, когда солнце в зените, а аппетит капризничает. Готовьте и наслаждайтесь!

Уточнения

Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

