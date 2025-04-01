Кусочек детства на сковороде: пирожки с картошкой, от которых не оторваться

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель сварили — отвар слили. А зря! В нём — крахмал, минералы, вкус. Вместо того чтобы отправить эту ценность в раковину, превратите её в основу для идеального теста: пышного, ароматного и с золотистой корочкой. Эти жареные постные пирожки с картофельной начинкой — настоящее удовольствие без яиц, молока и капли мяса. А главное — всё просто и доступно.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирожки

Ингредиенты (на 8 порций / 16 пирожков):

Для теста:

Мука — 400 г

Картофельный отвар — 250 мл

Сухие дрожжи — 5 г

Масло растительное — 3 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Для начинки:

Картофель — 750 г

Лук — 120 г

Масло растительное — 3 ст. л.

Укроп — 20 г

Соль — по вкусу

Для жарки:

Масло растительное — около 200 мл

Как готовить:

1. Варим картошку и собираем отвар.

Очищенные клубни нарежьте, залейте минимальным количеством воды и сварите до мягкости. Слейте отвар в отдельную ёмкость — он вам ещё пригодится!

2. Обжариваем лук.

Пока варится картофель, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистости — аромат уже обещает вкусный результат.

3. Готовим начинку.

Разомните горячий картофель, добавьте обжаренный лук с маслом, мелко нарезанный укроп и, если надо, немного картофельного отвара для сочности. Посолите. Всё - начинка готова.

4. Делаем тесто.

В тёплый отвар всыпьте сахар, перемешайте. В миске соедините муку и сухие дрожжи, влейте отвар с сахаром, добавьте масло. Замесите мягкое тесто и оставьте подходить на час в тёплом месте.

5. Формуем пирожки.

Подошедшее тесто обомните, разделите на 16 кусочков. Каждый слегка раскатайте, выложите начинку и аккуратно защипните края.

6. Жарим до румяной корочки.

Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжаривайте пирожки по 2-3 минуты с каждой стороны до аппетитного золотистого цвета. Готовые — на салфетку, чтобы впитался лишний жир.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

