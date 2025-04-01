Кусочек детства на сковороде: пирожки с картошкой, от которых не оторваться

Картофель сварили — отвар слили. А зря! В нём — крахмал, минералы, вкус. Вместо того чтобы отправить эту ценность в раковину, превратите её в основу для идеального теста: пышного, ароматного и с золотистой корочкой. Эти жареные постные пирожки с картофельной начинкой — настоящее удовольствие без яиц, молока и капли мяса. А главное — всё просто и доступно.
Для теста:
Мука — 400 г
Картофельный отвар — 250 мл
Сухие дрожжи — 5 г
Масло растительное — 3 ст. л.
Сахар — 1 ст. л.
Для начинки:
Картофель — 750 г
Лук — 120 г
Масло растительное — 3 ст. л.
Укроп — 20 г
Соль — по вкусу
Для жарки:
Масло растительное — около 200 мл
1. Варим картошку и собираем отвар.
Очищенные клубни нарежьте, залейте минимальным количеством воды и сварите до мягкости. Слейте отвар в отдельную ёмкость — он вам ещё пригодится!
2. Обжариваем лук.
Пока варится картофель, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистости — аромат уже обещает вкусный результат.
3. Готовим начинку.
Разомните горячий картофель, добавьте обжаренный лук с маслом, мелко нарезанный укроп и, если надо, немного картофельного отвара для сочности. Посолите. Всё - начинка готова.
4. Делаем тесто.
В тёплый отвар всыпьте сахар, перемешайте. В миске соедините муку и сухие дрожжи, влейте отвар с сахаром, добавьте масло. Замесите мягкое тесто и оставьте подходить на час в тёплом месте.
5. Формуем пирожки.
Подошедшее тесто обомните, разделите на 16 кусочков. Каждый слегка раскатайте, выложите начинку и аккуратно защипните края.
6. Жарим до румяной корочки.
Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжаривайте пирожки по 2-3 минуты с каждой стороны до аппетитного золотистого цвета. Готовые — на салфетку, чтобы впитался лишний жир.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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