Сытно, просто, без плиты: тушим картошку с грибами — вкус из детства

Иногда всё, что нужно после долгого дня — тарелка тёплой, домашней еды. И тушёная картошка с грибами, приготовленная в мультиварке, — как раз такой вариант. Без хлопот, без кастрюль на плите и с минимальным участием с вашей стороны. Хотите по-простому — будет постно. А если душа требует уюта — добавьте сметану или замените воду на мясной бульон. Всё в ваших руках!
Картофель — 700 г
Шампиньоны — 400 г
Репчатый лук — 150 г
Чеснок — 2 зубчика
Перец чёрный горошком — 6 шт.
Лавровый лист — 1 шт.
Укроп сушёный — 1 ч. л.
Сметана 20% — 3 ст. л. (по желанию)
Вода — 200 мл
Соль — по вкусу
Масло растительное — для жарки
Зелень — для подачи
1. Подготовьте грибы.
Шампиньоны протрите влажной салфеткой или быстро промойте и обсушите. Если используете лесные грибы — обязательно предварительно отварите их.
2. Нарежьте ингредиенты.
Грибы нарежьте пластинами или четвертинками. Лук — полукольцами или кубиками, чеснок — мелко. Картофель очистите и нарежьте, желательно в той же форме, что и грибы.
3. Жарим грибы.
Включите мультиварку на режим "Жарка". Влейте масло, выложите грибы и жарьте 5-7 минут до выпаривания жидкости и лёгкой золотистой корочки.
4. Добавляем лук и чеснок.
К грибам всыпьте лук и чеснок, продолжайте жарить ещё 4-5 минут до мягкости и румяного оттенка.
5. Вводим картошку.
Добавьте картофель в чашу мультиварки, положите лавровый лист, посолите, посыпьте укропом. Перец слегка раздавите в ступке и тоже добавьте.
6. Делаем соус.
Сметану разведите в воде (можно взять бульон для сытности). Соус должен быть достаточно жидким — чтобы картошка томилась, а не варилась.
7. Тушим.
Влейте соус в чашу, перемешайте. Переключите мультиварку на режим "Тушение" и установите время — 40 минут. За это время всё пропитается ароматами.
8. Финальный штрих.
После окончания программы дайте блюду постоять в режиме "Подогрев" ещё 10 минут. Подавайте с зеленью — укроп, петрушка или зелёный лук подойдут идеально.
Мягкая картошка, сочные грибочки, густой соус — всё готово к уютному ужину. А если осталась порция — на следующий день блюдо будет ещё вкуснее.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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