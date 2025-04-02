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Сытно, просто, без плиты: тушим картошку с грибами — вкус из детства

2:52
Еда

Иногда всё, что нужно после долгого дня — тарелка тёплой, домашней еды. И тушёная картошка с грибами, приготовленная в мультиварке, — как раз такой вариант. Без хлопот, без кастрюль на плите и с минимальным участием с вашей стороны. Хотите по-простому — будет постно. А если душа требует уюта — добавьте сметану или замените воду на мясной бульон. Всё в ваших руках!

Тушёная картошка в сметане
Фото: commons.wikimedia.org by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тушёная картошка в сметане

Что нужно (на 4 порции):

  • Картофель — 700 г

  • Шампиньоны — 400 г

  • Репчатый лук — 150 г

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Перец чёрный горошком — 6 шт.

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Укроп сушёный — 1 ч. л.

  • Сметана 20% — 3 ст. л. (по желанию)

  • Вода — 200 мл

  • Соль — по вкусу

  • Масло растительное — для жарки

  • Зелень — для подачи

Как готовить:

1. Подготовьте грибы.
Шампиньоны протрите влажной салфеткой или быстро промойте и обсушите. Если используете лесные грибы — обязательно предварительно отварите их.

2. Нарежьте ингредиенты.
Грибы нарежьте пластинами или четвертинками. Лук — полукольцами или кубиками, чеснок — мелко. Картофель очистите и нарежьте, желательно в той же форме, что и грибы.

3. Жарим грибы.
Включите мультиварку на режим "Жарка". Влейте масло, выложите грибы и жарьте 5-7 минут до выпаривания жидкости и лёгкой золотистой корочки.

4. Добавляем лук и чеснок.
К грибам всыпьте лук и чеснок, продолжайте жарить ещё 4-5 минут до мягкости и румяного оттенка.

5. Вводим картошку.
Добавьте картофель в чашу мультиварки, положите лавровый лист, посолите, посыпьте укропом. Перец слегка раздавите в ступке и тоже добавьте.

6. Делаем соус.
Сметану разведите в воде (можно взять бульон для сытности). Соус должен быть достаточно жидким — чтобы картошка томилась, а не варилась.

7. Тушим.
Влейте соус в чашу, перемешайте. Переключите мультиварку на режим "Тушение" и установите время — 40 минут. За это время всё пропитается ароматами.

8. Финальный штрих.
После окончания программы дайте блюду постоять в режиме "Подогрев" ещё 10 минут. Подавайте с зеленью — укроп, петрушка или зелёный лук подойдут идеально.

Мягкая картошка, сочные грибочки, густой соус — всё готово к уютному ужину. А если осталась порция — на следующий день блюдо будет ещё вкуснее.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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