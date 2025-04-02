Сытно, просто, без плиты: тушим картошку с грибами — вкус из детства

2:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда всё, что нужно после долгого дня — тарелка тёплой, домашней еды. И тушёная картошка с грибами, приготовленная в мультиварке, — как раз такой вариант. Без хлопот, без кастрюль на плите и с минимальным участием с вашей стороны. Хотите по-простому — будет постно. А если душа требует уюта — добавьте сметану или замените воду на мясной бульон. Всё в ваших руках!

Фото: commons.wikimedia.org by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тушёная картошка в сметане

Что нужно (на 4 порции):

Картофель — 700 г

Шампиньоны — 400 г

Репчатый лук — 150 г

Чеснок — 2 зубчика

Перец чёрный горошком — 6 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Укроп сушёный — 1 ч. л.

Сметана 20% — 3 ст. л. (по желанию)

Вода — 200 мл

Соль — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Зелень — для подачи

Как готовить:

1. Подготовьте грибы.

Шампиньоны протрите влажной салфеткой или быстро промойте и обсушите. Если используете лесные грибы — обязательно предварительно отварите их.

2. Нарежьте ингредиенты.

Грибы нарежьте пластинами или четвертинками. Лук — полукольцами или кубиками, чеснок — мелко. Картофель очистите и нарежьте, желательно в той же форме, что и грибы.

3. Жарим грибы.

Включите мультиварку на режим "Жарка". Влейте масло, выложите грибы и жарьте 5-7 минут до выпаривания жидкости и лёгкой золотистой корочки.

4. Добавляем лук и чеснок.

К грибам всыпьте лук и чеснок, продолжайте жарить ещё 4-5 минут до мягкости и румяного оттенка.

5. Вводим картошку.

Добавьте картофель в чашу мультиварки, положите лавровый лист, посолите, посыпьте укропом. Перец слегка раздавите в ступке и тоже добавьте.

6. Делаем соус.

Сметану разведите в воде (можно взять бульон для сытности). Соус должен быть достаточно жидким — чтобы картошка томилась, а не варилась.

7. Тушим.

Влейте соус в чашу, перемешайте. Переключите мультиварку на режим "Тушение" и установите время — 40 минут. За это время всё пропитается ароматами.

8. Финальный штрих.

После окончания программы дайте блюду постоять в режиме "Подогрев" ещё 10 минут. Подавайте с зеленью — укроп, петрушка или зелёный лук подойдут идеально.

Мягкая картошка, сочные грибочки, густой соус — всё готово к уютному ужину. А если осталась порция — на следующий день блюдо будет ещё вкуснее.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

