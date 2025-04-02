Поджарка из советского прошлого, которая стала ещё вкуснее с индейкой

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то сытного, домашнего и простого — поджарка спасает. Ещё со времён советских столовых это блюдо прочно обосновалось в меню: раньше её делали из свинины или говядины, но сегодня мы готовим обновлённую версию — из индейки. Она не только доступнее, но и полезнее, да и готовится быстрее.

Фото: commons.wikimedia.org by Doovele, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Паприкаш

А чтобы мясо получилось сочным, а не сухим, как бывает с индейкой — добавим щедрую ложку сметаны, каплю терпения и совсем немного фантазии.

Ингредиенты (на 2 порции):

Филе индейки — 340 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сладкий красный перец — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Пшеничная мука — 2 ст. л.

Сметана 20% — 3 ст. л.

Итальянские травы — ½ ч. л.

Сливочное масло — 30 г

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Вода — 0,5 стакана

Как готовить:

1. Подготовьте всё заранее.

Филе индейки нарежьте брусочками. Чеснок — через пресс. Сложите в миску, посолите, поперчите и перемешайте.

2. Нарежьте овощи.

Перец — соломкой, лук — полукольцами, морковь — на крупной тёрке. Помидор обдайте кипятком, снимите кожицу и порубите мякоть.

3. Обжарьте индейку.

Разогрейте сливочное и растительное масло в глубокой сковороде. Обваляйте мясо в муке и обжаривайте на сильном огне 5-7 минут до лёгкой корочки.

4. Добавьте овощи.

Выложите в сковороду все овощи, перемешайте и жарьте ещё 7 минут на умеренном огне.

5. Соус и тушение.

Добавьте сметану, сушёные травы и воду. Попробуйте соус — при необходимости досолите. Убавьте огонь и тушите всё вместе около 25 минут.

Подача:

Подавайте поджарку с любимым гарниром — картофельным пюре, булгуром, рисом или гречкой. А можно просто с ломтем свежего хлеба и зеленью.

Сочное мясо, нежные овощи, ароматный соус — и всё это на одной сковороде за 45 минут.

Уточнения

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых.

