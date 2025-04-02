Этот хлеб пахнет Пасхой и пряностями: цуреки с цедрой и лимонными цукатами

Пасха в Греции — праздник со вкусом и ароматом. Здесь не обходятся без магирицы, ягнёнка и, конечно, цуреки — сладкого сдобного хлеба с нотками пряностей, лимонной цедры и аниса. Эта выпечка — не просто десерт, а настоящее украшение стола. Особенно если украсить её не классическими красными, а пастельными пасхальными яйцами — получится стильно и по-весеннему нежно.
Мука — 500 г
Молоко — 1 стакан
Сухие дрожжи — 7 г
Сахар — 3 ст. л.
Соль — щепотка
Желтки — 5 шт.
Сливочное масло — 125 г
Растительное масло — 2 ст. л.
Анис молотый — щепотка
Цедра 1 лимона
Лимонные цукаты — 100 г
Кунжут — 1 ст. л.
Варёные яйца (для выпечки) — 5 шт.
Окрашенные яйца (для украшения) — 5 шт.
1. Активируем дрожжи.
Смешайте дрожжи с тёплым молоком, 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки. Накройте и уберите в тёплое место на 30 минут.
2. Подготовим аромат.
Лимон ошпарьте кипятком, обсушите и снимите цедру тонкой соломкой. Цукаты нарежьте мелко.
3. Замешиваем тесто.
Просейте муку. 4 желтка растерите с оставшимся сахаром. Растопите сливочное масло и остудите. Соедините опару с желтковой массой, маслом, солью, цедрой и анисом. Постепенно добавляя муку, замесите мягкое эластичное тесто. Если слишком густое — добавьте немного молока.
4. Добавляем цукаты.
Вмешайте цукаты, скатайте тесто в шар, присыпьте мукой, накройте полотенцем и уберите в тепло на 1,5-2 часа. Затем обомните и дайте подойти ещё 1,5 часа.
5. Формируем косу.
Разделите тесто на 4 части: три равные и одну чуть больше. Из трёх скатайте длинные жгуты (примерно 70 см) и сплетите косу. Из последней части сделайте ещё один жгут и выложите сверху, слегка прижав.
6. Подготовим украшения.
Переложите косу на смазанный маслом противень. Сделайте 5 углублений — "гнёзд" для яиц. Вложите в них неокрашенные варёные яйца, смазанные маслом. Дайте постоять 20 минут в тепле.
7. Выпекаем.
Смажьте хлеб желтком, взбитым с 1 ст. л. воды. Посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180 °C 40-45 минут.
8. Украшаем.
Когда хлеб остынет, аккуратно замените варёные яйца на окрашенные пасхальные — по желанию в классический красный или модный пастельный цвет.
Пышный, ароматный, золотистый цуреки станет не только вкусной выпечкой, но и центром праздничного стола. Он впитывает в себя аромат Пасхи — корицу, мускат, кардамон и немного солнца. И, конечно, любовь.
Цуреки (греч. Τσουρέκι), также корек, козунак, панарет — сладкий хлеб в странах Балкан и Кавказа.
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