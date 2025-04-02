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Этот хлеб пахнет Пасхой и пряностями: цуреки с цедрой и лимонными цукатами

3:28
Еда

Пасха в Греции — праздник со вкусом и ароматом. Здесь не обходятся без магирицы, ягнёнка и, конечно, цуреки — сладкого сдобного хлеба с нотками пряностей, лимонной цедры и аниса. Эта выпечка — не просто десерт, а настоящее украшение стола. Особенно если украсить её не классическими красными, а пастельными пасхальными яйцами — получится стильно и по-весеннему нежно.

Банановый хлеб
Фото: flickr.com by Ginny, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Банановый хлеб

Что понадобится (на 14 порций):

  • Мука — 500 г

  • Молоко — 1 стакан

  • Сухие дрожжи — 7 г

  • Сахар — 3 ст. л.

  • Соль — щепотка

  • Желтки — 5 шт.

  • Сливочное масло — 125 г

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Анис молотый — щепотка

  • Цедра 1 лимона

  • Лимонные цукаты — 100 г

  • Кунжут — 1 ст. л.

  • Варёные яйца (для выпечки) — 5 шт.

  • Окрашенные яйца (для украшения) — 5 шт.

Как готовить:

1. Активируем дрожжи.
Смешайте дрожжи с тёплым молоком, 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки. Накройте и уберите в тёплое место на 30 минут.

2. Подготовим аромат.
Лимон ошпарьте кипятком, обсушите и снимите цедру тонкой соломкой. Цукаты нарежьте мелко.

3. Замешиваем тесто.
Просейте муку. 4 желтка растерите с оставшимся сахаром. Растопите сливочное масло и остудите. Соедините опару с желтковой массой, маслом, солью, цедрой и анисом. Постепенно добавляя муку, замесите мягкое эластичное тесто. Если слишком густое — добавьте немного молока.

4. Добавляем цукаты.
Вмешайте цукаты, скатайте тесто в шар, присыпьте мукой, накройте полотенцем и уберите в тепло на 1,5-2 часа. Затем обомните и дайте подойти ещё 1,5 часа.

5. Формируем косу.
Разделите тесто на 4 части: три равные и одну чуть больше. Из трёх скатайте длинные жгуты (примерно 70 см) и сплетите косу. Из последней части сделайте ещё один жгут и выложите сверху, слегка прижав.

6. Подготовим украшения.
Переложите косу на смазанный маслом противень. Сделайте 5 углублений — "гнёзд" для яиц. Вложите в них неокрашенные варёные яйца, смазанные маслом. Дайте постоять 20 минут в тепле.

7. Выпекаем.
Смажьте хлеб желтком, взбитым с 1 ст. л. воды. Посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180 °C 40-45 минут.

8. Украшаем.
Когда хлеб остынет, аккуратно замените варёные яйца на окрашенные пасхальные — по желанию в классический красный или модный пастельный цвет.

Пышный, ароматный, золотистый цуреки станет не только вкусной выпечкой, но и центром праздничного стола. Он впитывает в себя аромат Пасхи — корицу, мускат, кардамон и немного солнца. И, конечно, любовь.

Уточнения

Цуреки (греч. Τσουρέκι), также корек, козунак, панарет — сладкий хлеб в странах Балкан и Кавказа.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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