Этот хлеб пахнет Пасхой и пряностями: цуреки с цедрой и лимонными цукатами

3:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Пасха в Греции — праздник со вкусом и ароматом. Здесь не обходятся без магирицы, ягнёнка и, конечно, цуреки — сладкого сдобного хлеба с нотками пряностей, лимонной цедры и аниса. Эта выпечка — не просто десерт, а настоящее украшение стола. Особенно если украсить её не классическими красными, а пастельными пасхальными яйцами — получится стильно и по-весеннему нежно.

Фото: flickr.com by Ginny, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Банановый хлеб

Что понадобится (на 14 порций):

Мука — 500 г

Молоко — 1 стакан

Сухие дрожжи — 7 г

Сахар — 3 ст. л.

Соль — щепотка

Желтки — 5 шт.

Сливочное масло — 125 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Анис молотый — щепотка

Цедра 1 лимона

Лимонные цукаты — 100 г

Кунжут — 1 ст. л.

Варёные яйца (для выпечки) — 5 шт.

Окрашенные яйца (для украшения) — 5 шт.

Как готовить:

1. Активируем дрожжи.

Смешайте дрожжи с тёплым молоком, 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки. Накройте и уберите в тёплое место на 30 минут.

2. Подготовим аромат.

Лимон ошпарьте кипятком, обсушите и снимите цедру тонкой соломкой. Цукаты нарежьте мелко.

3. Замешиваем тесто.

Просейте муку. 4 желтка растерите с оставшимся сахаром. Растопите сливочное масло и остудите. Соедините опару с желтковой массой, маслом, солью, цедрой и анисом. Постепенно добавляя муку, замесите мягкое эластичное тесто. Если слишком густое — добавьте немного молока.

4. Добавляем цукаты.

Вмешайте цукаты, скатайте тесто в шар, присыпьте мукой, накройте полотенцем и уберите в тепло на 1,5-2 часа. Затем обомните и дайте подойти ещё 1,5 часа.

5. Формируем косу.

Разделите тесто на 4 части: три равные и одну чуть больше. Из трёх скатайте длинные жгуты (примерно 70 см) и сплетите косу. Из последней части сделайте ещё один жгут и выложите сверху, слегка прижав.

6. Подготовим украшения.

Переложите косу на смазанный маслом противень. Сделайте 5 углублений — "гнёзд" для яиц. Вложите в них неокрашенные варёные яйца, смазанные маслом. Дайте постоять 20 минут в тепле.

7. Выпекаем.

Смажьте хлеб желтком, взбитым с 1 ст. л. воды. Посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180 °C 40-45 минут.

8. Украшаем.

Когда хлеб остынет, аккуратно замените варёные яйца на окрашенные пасхальные — по желанию в классический красный или модный пастельный цвет.

Пышный, ароматный, золотистый цуреки станет не только вкусной выпечкой, но и центром праздничного стола. Он впитывает в себя аромат Пасхи — корицу, мускат, кардамон и немного солнца. И, конечно, любовь.

Уточнения

Цуреки (греч. Τσουρέκι), также корек, козунак, панарет — сладкий хлеб в странах Балкан и Кавказа.

