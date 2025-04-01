Услышав слово "овсянка", многие тут же вспоминают вязкую кашу из детства и теряют аппетит. Но не стоит ставить крест на этом полезном продукте — особенно когда из него можно приготовить нежную ароматную запеканку всего за 10 минут.
овсяные хлопья — 50 г
молоко, кефир или йогурт — 100 мл
яблоко — 1 шт.
яйцо — 1 шт.
мёд — 1 ч. л.
корица — ½ ч. л.
щепотка соли
Дополнительно по вкусу: сухофрукты, свежие ягоды или творог (1-2 ст. л.)
Очистите яблоко и натрите на крупной тёрке.
Смешайте в миске хлопья, тёплое молоко, тёртое яблоко, яйцо, мёд, корицу и соль.
Перемешайте до однородности и дайте смеси постоять 5-7 минут, чтобы хлопья разбухли.
Переложите массу в форму для запекания, смазанную маслом.
Выпекайте в духовке при 180 °C около 15-20 минут — до золотистой корочки.
Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.