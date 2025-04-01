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Запеканка из хлопьев, которая выглядит как десерт, а на деле — пп-завтрак

1:09
Еда

Услышав слово "овсянка", многие тут же вспоминают вязкую кашу из детства и теряют аппетит. Но не стоит ставить крест на этом полезном продукте — особенно когда из него можно приготовить нежную ароматную запеканку всего за 10 минут.

Тыквенная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by DocteurCosmos, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тыквенная запеканка

Вам понадобится:

  • овсяные хлопья — 50 г

  • молоко, кефир или йогурт — 100 мл

  • яблоко — 1 шт.

  • яйцо — 1 шт.

  • мёд — 1 ч. л.

  • корица — &frac12 ч. л.

  • щепотка соли

Дополнительно по вкусу: сухофрукты, свежие ягоды или творог (1-2 ст. л.)

Как готовить:

  1. Очистите яблоко и натрите на крупной тёрке.

  2. Смешайте в миске хлопья, тёплое молоко, тёртое яблоко, яйцо, мёд, корицу и соль.

  3. Перемешайте до однородности и дайте смеси постоять 5-7 минут, чтобы хлопья разбухли.

  4. Переложите массу в форму для запекания, смазанную маслом.

  5. Выпекайте в духовке при 180 °C около 15-20 минут — до золотистой корочки.

Уточнения

Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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