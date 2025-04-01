Запеканка из хлопьев, которая выглядит как десерт, а на деле — пп-завтрак

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Услышав слово "овсянка", многие тут же вспоминают вязкую кашу из детства и теряют аппетит. Но не стоит ставить крест на этом полезном продукте — особенно когда из него можно приготовить нежную ароматную запеканку всего за 10 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by DocteurCosmos, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тыквенная запеканка

Вам понадобится:

овсяные хлопья — 50 г

молоко, кефир или йогурт — 100 мл

яблоко — 1 шт.

яйцо — 1 шт.

мёд — 1 ч. л.

корица — ½ ч. л.

щепотка соли

Дополнительно по вкусу: сухофрукты, свежие ягоды или творог (1-2 ст. л.)

Как готовить:

Очистите яблоко и натрите на крупной тёрке. Смешайте в миске хлопья, тёплое молоко, тёртое яблоко, яйцо, мёд, корицу и соль. Перемешайте до однородности и дайте смеси постоять 5-7 минут, чтобы хлопья разбухли. Переложите массу в форму для запекания, смазанную маслом. Выпекайте в духовке при 180 °C около 15-20 минут — до золотистой корочки.

Уточнения

Овсяные хлопья — овсяная крупа, расплющенная при помощи специального аппарата в виде рифлёных или гладких лепестков.

