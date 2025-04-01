Скумбрия с лимоном: аромат, от которого сбегутся соседи

Это блюдо — настоящая находка для тех, кто ценит простоту, вкус и минимальное количество грязной посуды. Скумбрия, запечённая в фольге с лимоном, — это ужин, который готовится буквально сам, а на вкус — ресторанный. Вам не придётся ничего жарить, оттирать сковороды или выдумывать сложные гарниры. Лимон, лук и петрушка — всё, что нужно, чтобы раскрыть вкус этой сочной, жирной рыбы.
Скумбрия (тушки) — 2 шт. (примерно 1 кг)
Лук репчатый — 300 г
Лимоны — 2 шт.
Петрушка — 2 веточки
Лавровый лист — 4 шт.
Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу
1. Подготовьте рыбу.
Удалите головы, выпотрошите скумбрию и хорошо промойте. Выложите на рабочую поверхность.
2. Нарежьте овощи и лимоны.
Лук нарежьте кольцами. Один лимон — тонкими кружочками. Со второго снимите цедру (на мелкой тёрке), выжмите сок в отдельную миску. Не забудьте хорошо промыть цитрусы — на кожуре часто остаётся воск.
3. Подготовьте зелень.
Мелко порубите петрушку. Разложите листы фольги, на каждый положите по одной тушке. Сделайте несколько неглубоких надрезов с одной стороны каждой рыбины.
4. Наполните вкусом.
Вставьте дольки лимона в надрезы, часть кружочков выложите сверху. Посыпьте цедрой, петрушкой, посолите и поперчите. Добавьте кольца лука и по два лавровых листа на каждую рыбу. Полейте лимонным соком.
5. Заверните и отправьте в духовку.
Аккуратно заверните каждую тушку в фольгу — не плотно, чтобы сохранить место для пара. Выложите на противень и запекайте при 190 °C 30-40 минут.
Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном.
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