Скумбрия с лимоном: аромат, от которого сбегутся соседи

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо — настоящая находка для тех, кто ценит простоту, вкус и минимальное количество грязной посуды. Скумбрия, запечённая в фольге с лимоном, — это ужин, который готовится буквально сам, а на вкус — ресторанный. Вам не придётся ничего жарить, оттирать сковороды или выдумывать сложные гарниры. Лимон, лук и петрушка — всё, что нужно, чтобы раскрыть вкус этой сочной, жирной рыбы.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Печёная скумбрия

Что понадобится (на 2 порции):

Скумбрия (тушки) — 2 шт. (примерно 1 кг)

Лук репчатый — 300 г

Лимоны — 2 шт.

Петрушка — 2 веточки

Лавровый лист — 4 шт.

Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовьте рыбу.

Удалите головы, выпотрошите скумбрию и хорошо промойте. Выложите на рабочую поверхность.

2. Нарежьте овощи и лимоны.

Лук нарежьте кольцами. Один лимон — тонкими кружочками. Со второго снимите цедру (на мелкой тёрке), выжмите сок в отдельную миску. Не забудьте хорошо промыть цитрусы — на кожуре часто остаётся воск.

3. Подготовьте зелень.

Мелко порубите петрушку. Разложите листы фольги, на каждый положите по одной тушке. Сделайте несколько неглубоких надрезов с одной стороны каждой рыбины.

4. Наполните вкусом.

Вставьте дольки лимона в надрезы, часть кружочков выложите сверху. Посыпьте цедрой, петрушкой, посолите и поперчите. Добавьте кольца лука и по два лавровых листа на каждую рыбу. Полейте лимонным соком.

5. Заверните и отправьте в духовку.

Аккуратно заверните каждую тушку в фольгу — не плотно, чтобы сохранить место для пара. Выложите на противень и запекайте при 190 °C 30-40 минут.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном.

