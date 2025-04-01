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Мясо, которое никогда не пересушится: как готовить по методу су-вид

3:25
Еда

Кулинария не стоит на месте: то, что раньше считалось шефским изыском, сегодня легко готовится на домашней кухне. Один из таких методов — су-вид, способ, который делает блюда не просто вкусными, а идеально сочными, ароматными и полезными. Но что это за технология, как ею пользоваться и есть ли в ней подводные камни?

Красное мясо
Фото: commons.wikimedia.org by mirian gil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Красное мясо

Что такое су-вид и как это работает

Метод родился во Франции в 70-х, когда шефы искали способ сохранить текстуру фуа-гра. Решение оказалось гениальным — готовить продукты в вакууме и при низкой температуре (55-75 °C). Название su-vide переводится как "под вакуумом".

Продукты запаиваются в герметичные пакеты, помещаются в тёплую воду, и благодаря точному температурному контролю — до десятой доли градуса — готовятся без кипения. Никаких потерь витаминов, никакой пересушенной курицы — только вкус, аромат и текстура, которые впечатляют.

Что можно готовить

Список впечатляет:

  • Мясо и птица — сочные стейки, курица, которую больше не нужно запекать в фольге.

  • Рыба и морепродукты — без пересушивания и "резины".

  • Овощи — свёкла и морковь с ярким вкусом и сохранёнными микроэлементами.

  • Фрукты и пюре — особенно для детского меню.

  • Яйца и омлеты — с нежной, шелковистой текстурой.

  • Десерты — кремы, пудинги, муссы.

Исключения: макароны, крупы и некоторые овощи вроде брокколи.

Что понадобится

  • Вакууматор и специальные пакеты.

  • Сувидница или термостат, чтобы точно поддерживать температуру.

  • Кастрюля и мультиварка - возможны, но с ограничениями.

  • Для энтузиастов — даже посудомоечная машина (да, и так пробуют).

Плюсы су-вида

  • Идеальный вкус и текстура.

  • Максимум пользы — витамины сохраняются.

  • Равномерное приготовление.

  • Свобода: включил — и пошёл заниматься делами.

Минусы

  • Нужно время: минимум час-два.

  • Требуется оборудование.

  • Нет корочки — её нужно добавлять отдельно, обжаривая.

  • Сложнее соблюсти безопасность — нужно точно выдерживать температуру и время.

Безопасность

Су-вид безопасен, если соблюдать инструкцию. Температура 55 °C убивает сальмонеллу за 15 минут, а большинство бактерий исчезают при заморозке. Пластик в вакуумных пакетах — пищевой, термостойкий и без токсинов.

Как готовить

  1. Подготовьте продукты и, по желанию, замаринуйте.

  2. Упакуйте в вакуумные пакеты и удалите воздух.

  3. Установите нужную температуру и время.

  4. Готовьте.

  5. По желанию — быстро обжарьте или подавайте с соусом.

Примеры блюд

Куриное филе в мультиварке:
Маринуем с прованскими травами и оливковым маслом, запечатываем, готовим 1,5 часа при 70 °C. Получается мягкое и сочное мясо без единой капли воды.

Лосось с укропным соусом:
Маринуем в рассоле, готовим при 55 °C 45 минут, подаём с лаймово-укропным кремом. Рыба — как в ресторане.

Уточнения

Готовка в вакууме (также су-вид, от фр. sous-vide, «под вакуумом») — метод приготовления пищи, при котором мясо или овощи помещаются в пластиковый пакет с откачанным воздухом и медленно готовятся при сравнительно низкой и точно контролируемой температуре, обычно в водяной бане. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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