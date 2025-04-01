Съешь и не пожалеешь: пирог с капустой без вреда для фигуры

Этот пирог доказывает, что диетическая выпечка может быть не просто вкусной, а по-настоящему аппетитной. Хрустящая капуста, нежное тесто на греческом йогурте и минимум калорий — всего 70 ккал на 100 г. В нём нет ни грамма лишнего, зато много пользы, клетчатки и домашнего уюта.

Фото: freepik слоёный пирог

Рецепт простейший — никаких дрожжей, обжарки и долгих ожиданий. А аромат, который разносится по кухне во время выпекания, может стать настоящим испытанием: не съесть всё сразу — почти подвиг.

Что нужно (на 10 порций):

Для теста:

Яйцо — 1 шт.

Мука — 100 г

Греческий йогурт (несладкий, маложирный) — 200 г

Сода — 3 г

Соль — 3 г

Для начинки:

Капуста — 500 г

Морковь — 1 шт.

Соль — 3 г

Как готовить:

1. Подготовьте форму.

Разогрейте духовку до 200 °C. Дно формы (20-22 см) выстелите пергаментом или смажьте маслом. Бока не трогайте.

2. Сделайте тесто.

Взбейте яйцо венчиком. Вмешайте йогурт до однородной массы. Отдельно просейте муку с содой и солью, добавьте в жидкую смесь. Размешайте до консистенции густой сметаны. Отставьте.

3. Подготовьте начинку.

Капусту нарежьте соломкой, морковь натрите на крупной тёрке. Смешайте, посолите и слегка пожмите руками — начинка станет мягче.

4. Соберите пирог.

Вылейте половину теста в форму, разровняйте. Сверху — капустная начинка. Залейте оставшимся тестом, слегка постучите формой о стол — чтобы тесто равномерно распределилось.

5. Выпекайте.

Поместите пирог в разогретую духовку на 40 минут. Ориентируйтесь на румяную корочку и шпажку без следов теста.

6. Остудите и подавайте.

Готовый пирог остудите, аккуратно отделите от формы, нарежьте порционно и ешьте с удовольствием — даже если вы на ПП.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

