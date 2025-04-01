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Съешь и не пожалеешь: пирог с капустой без вреда для фигуры

Еда

Этот пирог доказывает, что диетическая выпечка может быть не просто вкусной, а по-настоящему аппетитной. Хрустящая капуста, нежное тесто на греческом йогурте и минимум калорий — всего 70 ккал на 100 г. В нём нет ни грамма лишнего, зато много пользы, клетчатки и домашнего уюта.

слоёный пирог
Фото: freepik
слоёный пирог

Рецепт простейший — никаких дрожжей, обжарки и долгих ожиданий. А аромат, который разносится по кухне во время выпекания, может стать настоящим испытанием: не съесть всё сразу — почти подвиг.

Что нужно (на 10 порций):

Для теста:

  • Яйцо — 1 шт.

  • Мука — 100 г

  • Греческий йогурт (несладкий, маложирный) — 200 г

  • Сода — 3 г

  • Соль — 3 г

Для начинки:

  • Капуста — 500 г

  • Морковь — 1 шт.

  • Соль — 3 г

Как готовить:

1. Подготовьте форму.
Разогрейте духовку до 200 °C. Дно формы (20-22 см) выстелите пергаментом или смажьте маслом. Бока не трогайте.

2. Сделайте тесто.
Взбейте яйцо венчиком. Вмешайте йогурт до однородной массы. Отдельно просейте муку с содой и солью, добавьте в жидкую смесь. Размешайте до консистенции густой сметаны. Отставьте.

3. Подготовьте начинку.
Капусту нарежьте соломкой, морковь натрите на крупной тёрке. Смешайте, посолите и слегка пожмите руками — начинка станет мягче.

4. Соберите пирог.
Вылейте половину теста в форму, разровняйте. Сверху — капустная начинка. Залейте оставшимся тестом, слегка постучите формой о стол — чтобы тесто равномерно распределилось.

5. Выпекайте.
Поместите пирог в разогретую духовку на 40 минут. Ориентируйтесь на румяную корочку и шпажку без следов теста.

6. Остудите и подавайте.
Готовый пирог остудите, аккуратно отделите от формы, нарежьте порционно и ешьте с удовольствием — даже если вы на ПП.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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