Съешь и не пожалеешь: пирог с капустой без вреда для фигуры

Этот пирог доказывает, что диетическая выпечка может быть не просто вкусной, а по-настоящему аппетитной. Хрустящая капуста, нежное тесто на греческом йогурте и минимум калорий — всего 70 ккал на 100 г. В нём нет ни грамма лишнего, зато много пользы, клетчатки и домашнего уюта.
Рецепт простейший — никаких дрожжей, обжарки и долгих ожиданий. А аромат, который разносится по кухне во время выпекания, может стать настоящим испытанием: не съесть всё сразу — почти подвиг.
Для теста:
Яйцо — 1 шт.
Мука — 100 г
Греческий йогурт (несладкий, маложирный) — 200 г
Сода — 3 г
Соль — 3 г
Для начинки:
Капуста — 500 г
Морковь — 1 шт.
Соль — 3 г
1. Подготовьте форму.
Разогрейте духовку до 200 °C. Дно формы (20-22 см) выстелите пергаментом или смажьте маслом. Бока не трогайте.
2. Сделайте тесто.
Взбейте яйцо венчиком. Вмешайте йогурт до однородной массы. Отдельно просейте муку с содой и солью, добавьте в жидкую смесь. Размешайте до консистенции густой сметаны. Отставьте.
3. Подготовьте начинку.
Капусту нарежьте соломкой, морковь натрите на крупной тёрке. Смешайте, посолите и слегка пожмите руками — начинка станет мягче.
4. Соберите пирог.
Вылейте половину теста в форму, разровняйте. Сверху — капустная начинка. Залейте оставшимся тестом, слегка постучите формой о стол — чтобы тесто равномерно распределилось.
5. Выпекайте.
Поместите пирог в разогретую духовку на 40 минут. Ориентируйтесь на румяную корочку и шпажку без следов теста.
6. Остудите и подавайте.
Готовый пирог остудите, аккуратно отделите от формы, нарежьте порционно и ешьте с удовольствием — даже если вы на ПП.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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