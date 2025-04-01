Суперфуд с тысячелетней историей: каша, которую стоит попробовать

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Её ели задолго до риса и пшеницы — упоминания об амаранте датируются восьмитысячелетней давностью. Эта культура была священной для ацтеков, а теперь набирает популярность и в наших краях. В Россию амарант пытался привезти ещё академик Вавилов, но на деле массово его начали выращивать только в 90-х. Сегодня его называют суперфудом, и не зря: амарант богат белком, аминокислотами, кальцием и железом.

Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

Если вы ищете полезный, питательный и необычный завтрак — эта молочная каша может стать вашим любимым блюдом.

Что нужно (на 4 порции):

Амарант — 200 г

Вода — 200 мл

Молоко — 200 мл

Сливочное масло — 30 г

Соль — 0,3 ч. л.

Как приготовить:

1. Промойте крупу.

Насыпьте семена амаранта в мелкое сито и промывайте под холодной водой, пока вода не станет полностью прозрачной.

2. Варим на воде.

Переложите крупу в кастрюлю с толстым дном. Влейте воду, добавьте соль и доведите до кипения. Варите 5 минут под крышкой на среднем огне — семена начнут набухать и загустеют.

3. Переходим к молоку.

Влейте горячее молоко, перемешайте и снова доведите до кипения. Убавьте огонь и варите кашу ещё 25-30 минут под крышкой.

4. Не забывайте помешивать.

Чтобы ничего не пригорело, регулярно перемешивайте кашу. В конце добавьте сливочное масло и хорошо размешайте.

5. Подача — как вам нравится.

Амарантовая каша хороша и в солёном, и в сладком варианте. Добавьте ложку мёда или варенья, свежие ягоды, фрукты — и получите нежный, насыщенный вкус с лёгкой ореховой ноткой.

Уточнения

Амара́нт или щири́ца (лат. Amaránthus, от др.-греч. ἀμάραντος — неувядающий) — широко распространённый род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия. Относится к семейству Амарантовые (Amaranthaceae).

