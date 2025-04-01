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Суперфуд с тысячелетней историей: каша, которую стоит попробовать

2:00
Еда

Её ели задолго до риса и пшеницы — упоминания об амаранте датируются восьмитысячелетней давностью. Эта культура была священной для ацтеков, а теперь набирает популярность и в наших краях. В Россию амарант пытался привезти ещё академик Вавилов, но на деле массово его начали выращивать только в 90-х. Сегодня его называют суперфудом, и не зря: амарант богат белком, аминокислотами, кальцием и железом.

Манная каша
Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Если вы ищете полезный, питательный и необычный завтрак — эта молочная каша может стать вашим любимым блюдом.

Что нужно (на 4 порции):

  • Амарант — 200 г

  • Вода — 200 мл

  • Молоко — 200 мл

  • Сливочное масло — 30 г

  • Соль — 0,3 ч. л.

Как приготовить:

1. Промойте крупу.
Насыпьте семена амаранта в мелкое сито и промывайте под холодной водой, пока вода не станет полностью прозрачной.

2. Варим на воде.
Переложите крупу в кастрюлю с толстым дном. Влейте воду, добавьте соль и доведите до кипения. Варите 5 минут под крышкой на среднем огне — семена начнут набухать и загустеют.

3. Переходим к молоку.
Влейте горячее молоко, перемешайте и снова доведите до кипения. Убавьте огонь и варите кашу ещё 25-30 минут под крышкой.

4. Не забывайте помешивать.
Чтобы ничего не пригорело, регулярно перемешивайте кашу. В конце добавьте сливочное масло и хорошо размешайте.

5. Подача — как вам нравится.
Амарантовая каша хороша и в солёном, и в сладком варианте. Добавьте ложку мёда или варенья, свежие ягоды, фрукты — и получите нежный, насыщенный вкус с лёгкой ореховой ноткой.

Уточнения

Амара́нт или щири́ца (лат. Amaránthus, от др.-греч. ἀμάραντος — неувядающий) — широко распространённый род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия. Относится к семейству Амарантовые (Amaranthaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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