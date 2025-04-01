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Шахтёрский суп без лишнего жира: максимум пользы и насыщенности

2:07
Еда

Горячий, наваристый и сытный — этот суп был создан не только для тех, кто возвращается домой после тяжёлой смены. Он подойдёт и тем, кто просто хочет вкусно пообедать, не перегружая желудок и не стоя часами у плиты. Гречка здесь работает на полную: делает суп насыщеннее, обогащает его витаминами группы B и железом, а заодно помогает восстановить силы.

суп
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
суп

И главное — ни грамма обжарки. Все овощи идут в кастрюлю свежими. Это не только полезнее, но и проще. Настоящее блюдо для семьи — без лишней мороки и с максимальной пользой.

Что понадобится (на 4 порции):

  • Куриные окорочка — 2 шт.

  • Вода — 3 л

  • Репчатый лук — 100 г

  • Морковь — 150 г

  • Картофель — 300 г

  • Гречневая крупа — 100 г

  • Петрушка — 20 г

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Сварите бульон.
Промойте окорочка, положите в кастрюлю, залейте водой. Доведите до кипения, снимите пену и варите 1 час на слабом огне.

2. Подготовьте мясо.
Готовый бульон процедите. Мясо снимите с костей, разберите на кусочки и отложите.

3. Овощи — без жарки!
Лук нарежьте мелко, морковь потрите на тёрке, картофель — кубиками. Всё пойдёт в суп сырым.

4. Вновь на плиту.
Верните бульон в кастрюлю, доведите до кипения. Всыпьте овощи, варите 10 минут на слабом огне.

5. Время гречки.
Промойте крупу и добавьте в суп. Посолите. Варите ещё 10 минут без крышки.

6. Финальный штрих.
Добавьте куриное мясо, доведите до вкуса солью и перцем. Прогрейте 2 минуты и оставьте под крышкой на выключенной плите. Перед подачей посыпьте свежей петрушкой.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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