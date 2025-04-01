Шахтёрский суп без лишнего жира: максимум пользы и насыщенности

Горячий, наваристый и сытный — этот суп был создан не только для тех, кто возвращается домой после тяжёлой смены. Он подойдёт и тем, кто просто хочет вкусно пообедать, не перегружая желудок и не стоя часами у плиты. Гречка здесь работает на полную: делает суп насыщеннее, обогащает его витаминами группы B и железом, а заодно помогает восстановить силы.
И главное — ни грамма обжарки. Все овощи идут в кастрюлю свежими. Это не только полезнее, но и проще. Настоящее блюдо для семьи — без лишней мороки и с максимальной пользой.
Куриные окорочка — 2 шт.
Вода — 3 л
Репчатый лук — 100 г
Морковь — 150 г
Картофель — 300 г
Гречневая крупа — 100 г
Петрушка — 20 г
Соль, чёрный перец — по вкусу
1. Сварите бульон.
Промойте окорочка, положите в кастрюлю, залейте водой. Доведите до кипения, снимите пену и варите 1 час на слабом огне.
2. Подготовьте мясо.
Готовый бульон процедите. Мясо снимите с костей, разберите на кусочки и отложите.
3. Овощи — без жарки!
Лук нарежьте мелко, морковь потрите на тёрке, картофель — кубиками. Всё пойдёт в суп сырым.
4. Вновь на плиту.
Верните бульон в кастрюлю, доведите до кипения. Всыпьте овощи, варите 10 минут на слабом огне.
5. Время гречки.
Промойте крупу и добавьте в суп. Посолите. Варите ещё 10 минут без крышки.
6. Финальный штрих.
Добавьте куриное мясо, доведите до вкуса солью и перцем. Прогрейте 2 минуты и оставьте под крышкой на выключенной плите. Перед подачей посыпьте свежей петрушкой.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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