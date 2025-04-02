Не пропустите две недели в году: сок из берёзы творит чудеса

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Весна в России начинается не с календаря, а с лёгкого постукивания капель в банку у берёзы. Берёзовый сок — не просто напиток, а символ сезона, который длится всего две недели. И если вы успеете — получите чистую, свежую "живую воду" с особым вкусом и пользой.

Фото: freepik by KamranAydinov огуречный сок с лимоном

Что это за сок такой

Берёзовый сок — это не концентрат вкуса. Он лёгкий, чуть сладковатый, будто талая вода с минералами. Его прелесть — в чистоте и естественности. Как говорит шеф-повар Максим Рыбаков, это не просто напиток, а часть русской природы и культуры.

"Это чистая природная вода, обогащённая минералами дерева. И в этом вся суть", — объясняет Рыбаков.

Когда и как собирать

Лучшее время — середина и конец апреля. Самый вкусный сок — в первые дни, пока почки не раскрылись. Максим советует собирать его ранним утром или ночью. Подходящее дерево — не слишком молодое и не старое, с диаметром около 30 см. Слишком молодые деревья могут погибнуть, а старые — часто заражены паразитами.

Всё просто: сверлите небольшое отверстие, вставляете трубку (подойдёт капельница), подставляете банку — и ждёте. Обязательно после сбора закройте дырочку воском, мхом или берёзовой веточкой.

Где собирать

Шеф Никита Подерягин предупреждает: городским берёзам не доверяйте — даже подмосковные деревья не подойдут. Уезжайте минимум за 30-40 км от мегаполиса. И помните: глубина отверстия — не более 5 см.

"Берёзовый сок собирают, пока не распустились почки. Если приложить ухо к стволу, можно услышать, как он идёт", — говорит Подерягин.

Что делать с соком

Самое полезное — выпить сразу. Или, как делает Рыбаков, приготовить квас: на 1 л сока — 50 г ржаной закваски, постоять 5 часов, процедить, в холод на двое суток — и готово! Получается белый квас с лёгкой кислинкой.

Никита же экспериментирует: делает на основе сока соусы, подаёт в чистом виде или готовит игристое вино. А вот сироп — редкость: чтобы получить 1 литр, нужно 100-120 литров сока. Неэкономично и теряется свежесть.

"Свежесобранный сок — это живая вода. Замораживаю только для льда", — говорит Подерягин.

Уточнения

Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).

