Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот стиль превратит ваш дом в уютное убежище — без ремонта
Кастельчивита: загадочная деревня, сохранившая тайны Средневековья и пещеры с доисторическими артефактами
Жан-Клод Ван Дамм — фигурант дела о торговле людьми в Румынии
Ветка за веткой: как вырастить зелёную арку или беседку
Морковка как из мультика: что сажать, чтобы удивить себя, урожай и холодильник
Забудь о варикозе: упражнение, которое восстановит сосуды всего за 15 минут в день
Уюта мало: как понять, что интерьер по-настоящему безупречен
Пассивный доход за 10 лет — но сумма кусается: сколько нужно накопить, чтобы деньги работали за тебя
Один поворот — минус права: как весенняя разметка подставляет водителей

Не пропустите две недели в году: сок из берёзы творит чудеса

2:34
Еда

Весна в России начинается не с календаря, а с лёгкого постукивания капель в банку у берёзы. Берёзовый сок — не просто напиток, а символ сезона, который длится всего две недели. И если вы успеете — получите чистую, свежую "живую воду" с особым вкусом и пользой.

огуречный сок с лимоном
Фото: freepik by KamranAydinov
огуречный сок с лимоном

Что это за сок такой

Берёзовый сок — это не концентрат вкуса. Он лёгкий, чуть сладковатый, будто талая вода с минералами. Его прелесть — в чистоте и естественности. Как говорит шеф-повар Максим Рыбаков, это не просто напиток, а часть русской природы и культуры.

"Это чистая природная вода, обогащённая минералами дерева. И в этом вся суть", — объясняет Рыбаков.

Когда и как собирать

Лучшее время — середина и конец апреля. Самый вкусный сок — в первые дни, пока почки не раскрылись. Максим советует собирать его ранним утром или ночью. Подходящее дерево — не слишком молодое и не старое, с диаметром около 30 см. Слишком молодые деревья могут погибнуть, а старые — часто заражены паразитами.

Всё просто: сверлите небольшое отверстие, вставляете трубку (подойдёт капельница), подставляете банку — и ждёте. Обязательно после сбора закройте дырочку воском, мхом или берёзовой веточкой.

Где собирать

Шеф Никита Подерягин предупреждает: городским берёзам не доверяйте — даже подмосковные деревья не подойдут. Уезжайте минимум за 30-40 км от мегаполиса. И помните: глубина отверстия — не более 5 см.

"Берёзовый сок собирают, пока не распустились почки. Если приложить ухо к стволу, можно услышать, как он идёт", — говорит Подерягин.

Что делать с соком

Самое полезное — выпить сразу. Или, как делает Рыбаков, приготовить квас: на 1 л сока — 50 г ржаной закваски, постоять 5 часов, процедить, в холод на двое суток — и готово! Получается белый квас с лёгкой кислинкой.

Никита же экспериментирует: делает на основе сока соусы, подаёт в чистом виде или готовит игристое вино. А вот сироп — редкость: чтобы получить 1 литр, нужно 100-120 литров сока. Неэкономично и теряется свежесть.

"Свежесобранный сок — это живая вода. Замораживаю только для льда", — говорит Подерягин.

Уточнения

Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Авто
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России Аудио 
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Авто
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует Аудио 
Нагиев высказался о критике Тарковского со стороны Андреасяна: я бы этого не делал
Российское кино
Нагиев высказался о критике Тарковского со стороны Андреасяна: я бы этого не делал Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Зачем нужно лакокрасочное покрытие на авто и почему за ним стоит следить: разбор Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Последние материалы
Этот стиль превратит ваш дом в уютное убежище — без ремонта
Кастельчивита: загадочная деревня, сохранившая тайны Средневековья и пещеры с доисторическими артефактами
Жан-Клод Ван Дамм — фигурант дела о торговле людьми в Румынии
Ветка за веткой: как вырастить зелёную арку или беседку
Морковка как из мультика: что сажать, чтобы удивить себя, урожай и холодильник
Забудь о варикозе: упражнение, которое восстановит сосуды всего за 15 минут в день
Зачем нужно лакокрасочное покрытие на авто и почему за ним стоит следить: разбор
Уюта мало: как понять, что интерьер по-настоящему безупречен
Пассивный доход за 10 лет — но сумма кусается: сколько нужно накопить, чтобы деньги работали за тебя
Один поворот — минус права: как весенняя разметка подставляет водителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.