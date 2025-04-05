Хозяйки хранят этот рецепт как сокровище — универсальное тесто без хлопот

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждая хозяйка со временем находит "своё" тесто. Но есть рецепт, который стоит выучить один раз и применять всю жизнь. Это базовое дрожжевое тесто, которое подойдёт для пирожков, булочек, открытых и закрытых пирогов, а при желании — даже для пончиков.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирожки

Ингредиенты:

Для опары:

Молоко — 300 мл

Дрожжи — 90 г

Мука — 180 г

Для теста:

Молоко — 600 мл

Маргарин — 150 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 360 г

Ванилин — 5 г

Соль — 21 г

Мука — 1800 г

Растительное масло — 100 г

Пошаговый процесс:

Готовим опару:

В тёплое молоко (не горячее!) кладём дрожжи, размешиваем до растворения. Добавляем 180 г муки, тщательно перемешиваем и оставляем в тёплом месте на 30 минут — масса должна запузыриться и увеличиться. Добавляем основную часть ингредиентов:

К опаре вводим растопленный маргарин, яйца, сахар, ванилин, соль и оставшееся молоко. Перемешиваем до однородности. Мука и масло:

Постепенно просеиваем муку через сито, подсыпая к жидкости. В процессе замеса вливаем 60-70 г растительного масла и вымешиваем тесто не менее 10 минут — пока не перестанет липнуть к рукам. Подъем и формовка:

Накрываем пищевой пленкой и ставим в тепло. Когда тесто увеличится в объеме в 2-3 раза, делим на шарики по 50-70 г, смазывая руки маслом. Оставляем на столе для расстойки, затем придавливаем рукой и даём ещё немного подойти — теперь можно лепить!

Это тесто мягкое, эластичное и идеально подходит для любой домашней выпечки. Освоив его, вы больше не будете искать новые рецепты — оно работает всегда и везде.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и выше.



