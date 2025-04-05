Хозяйки хранят этот рецепт как сокровище — универсальное тесто без хлопот

Каждая хозяйка со временем находит "своё" тесто. Но есть рецепт, который стоит выучить один раз и применять всю жизнь. Это базовое дрожжевое тесто, которое подойдёт для пирожков, булочек, открытых и закрытых пирогов, а при желании — даже для пончиков.
Для опары:
Молоко — 300 мл
Дрожжи — 90 г
Мука — 180 г
Для теста:
Молоко — 600 мл
Маргарин — 150 г
Яйца — 3 шт.
Сахар — 360 г
Ванилин — 5 г
Соль — 21 г
Мука — 1800 г
Растительное масло — 100 г
Готовим опару:
В тёплое молоко (не горячее!) кладём дрожжи, размешиваем до растворения. Добавляем 180 г муки, тщательно перемешиваем и оставляем в тёплом месте на 30 минут — масса должна запузыриться и увеличиться.
Добавляем основную часть ингредиентов:
К опаре вводим растопленный маргарин, яйца, сахар, ванилин, соль и оставшееся молоко. Перемешиваем до однородности.
Мука и масло:
Постепенно просеиваем муку через сито, подсыпая к жидкости. В процессе замеса вливаем 60-70 г растительного масла и вымешиваем тесто не менее 10 минут — пока не перестанет липнуть к рукам.
Подъем и формовка:
Накрываем пищевой пленкой и ставим в тепло. Когда тесто увеличится в объеме в 2-3 раза, делим на шарики по 50-70 г, смазывая руки маслом. Оставляем на столе для расстойки, затем придавливаем рукой и даём ещё немного подойти — теперь можно лепить!
Это тесто мягкое, эластичное и идеально подходит для любой домашней выпечки. Освоив его, вы больше не будете искать новые рецепты — оно работает всегда и везде.
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