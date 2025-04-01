ТОП-5 блюд из картошки от бабушек СССР

Картофель был одним из самых популярных продуктов в советской кухне.
Блюда из картошки были простыми, но сытными. Вот пять самых любимых картофельных блюд, которые готовили бабушки в СССР.
1. Драники
Классические белорусские картофельные оладьи. Тёртая картошка, немного муки, яйцо и лук — всё перемешивали, жарили на сковороде до румяной корочки. Иногда добавляли чеснок или сметану для вкуса.
2. Картошка с селёдкой
Простая, но сытная закуска. Отварной картофель в мундире нарезали кружочками и подавали с солёной сельдью, луком и подсолнечным маслом.
3. Тушёная картошка с мясом
В чугунке или казане обжаривали лук, морковь, добавляли кусочки свинины или говядины, потом тушили с картошкой и лавровым листом. Иногда добавляли немного томата для кислинки.
4. Запеканка из картофельного пюре
Остатки вчерашнего пюре превращались в шикарное блюдо: слой картофельного пюре, слой мясного фарша или тушёных овощей, сверху снова пюре, а потом — в духовку. Иногда посыпали тёртым сыром, если был.
5. Картошка по-деревенски
Крупные дольки картофеля запекали в духовке с чесноком, растительным маслом и специями. Получалась золотистая, хрустящая корочка — вкус детства!
Эти рецепты передавались из поколения в поколение и до сих пор остаются популярными благодаря своему вкусу и простоте приготовления.
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