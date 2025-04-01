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ТОП-5 блюд из картошки от бабушек СССР

1:39
Еда

Картофель был одним из самых популярных продуктов в советской кухне.

Картофельная запеканка
Фото: Freepik by atlascompany is licensed under Рublic domain
Картофельная запеканка

Блюда из картошки были простыми, но сытными. Вот пять самых любимых картофельных блюд, которые готовили бабушки в СССР.

1. Драники

Классические белорусские картофельные оладьи. Тёртая картошка, немного муки, яйцо и лук — всё перемешивали, жарили на сковороде до румяной корочки. Иногда добавляли чеснок или сметану для вкуса.

2. Картошка с селёдкой

Простая, но сытная закуска. Отварной картофель в мундире нарезали кружочками и подавали с солёной сельдью, луком и подсолнечным маслом.

3. Тушёная картошка с мясом

В чугунке или казане обжаривали лук, морковь, добавляли кусочки свинины или говядины, потом тушили с картошкой и лавровым листом. Иногда добавляли немного томата для кислинки.

4. Запеканка из картофельного пюре

Остатки вчерашнего пюре превращались в шикарное блюдо: слой картофельного пюре, слой мясного фарша или тушёных овощей, сверху снова пюре, а потом — в духовку. Иногда посыпали тёртым сыром, если был.

5. Картошка по-деревенски

Крупные дольки картофеля запекали в духовке с чесноком, растительным маслом и специями. Получалась золотистая, хрустящая корочка — вкус детства!

Эти рецепты передавались из поколения в поколение и до сих пор остаются популярными благодаря своему вкусу и простоте приготовления.

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Запеканка из картофельного пюре
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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