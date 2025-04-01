Лучшие блюда Великого поста: легко, вкусно и по всем правилам

Великий пост — это не только духовное переосмысление, но и шанс пересмотреть питание: отказаться от тяжёлых блюд, открыть для себя силу простоты и вкуса. Постная еда может быть сытной, разнообразной и по-настоящему вкусной — если подойти к делу с душой.
Классика, которая не надоедает. Полезный, сытный и яркий салат — именно то, что нужно в пост.
Ингредиенты:
картофель — 4 шт.
морковь — 3 шт.
свекла — 2 шт.
маринованные огурцы — 2-3 шт.
яблоко (кисло-сладкое) — 1 шт.
консервированный зелёный горошек — 60-70 г
подсолнечное масло, соль, чёрный перец по вкусу
Приготовление:
Овощи запеките в фольге до готовности (картофель — 35 мин, морковь — 40-45 мин, свеклу — до 1,5 ч).
Остудите, очистите, нарежьте кубиками. Каждый вид овощей отдельно немного полейте маслом.
Огурцы и яблоко нарежьте, добавьте горошек.
Всё аккуратно перемешайте, заправьте, посолите и поперчите.
Нежная и ароматная — идеальный ужин в прохладный день.
Ингредиенты:
гречка — 1 стакан
вода — 2 стакана
грибы (шампиньоны или лесные) — 200 г
лук — 1 шт.
растительное масло
соль, перец
Приготовление:
Гречку отварите до готовности.
Лук порежьте, грибы — пластинками.
Обжарьте лук до золотистости, добавьте грибы и тушите до испарения влаги.
Смешайте с гречкой, приправьте по вкусу.
Лёгкое и при этом очень сытное блюдо на каждый день.
Ингредиенты:
картофель — 3 шт.
кабачок — 1 шт.
болгарский перец — 1 шт.
морковь — 1 шт.
лук — 1 шт.
томаты в собственном соку — 400 г
чеснок — 2 зубчика
растительное масло
соль, перец, зелень
Приготовление:
Все овощи нарежьте кубиками.
В глубокой сковороде обжарьте лук, затем добавьте морковь.
Через 5 минут положите картофель, кабачок, перец.
Влейте томаты, добавьте чеснок, приправы.
Тушите до мягкости под крышкой, перед подачей посыпьте зеленью.
Без яиц и молока — но такие пышные, что никто не заметит подвоха.
Ингредиенты:
пшеничная мука — 2 стакана
газированная минеральная вода — 1,5 стакана
сахар — 2 ст. л.
соль — 0,5 ч. л.
сода — 1 ч. л.
растительное масло для жарки
Приготовление:
Смешайте все сухие ингредиенты.
Влейте воду и быстро перемешайте.
Жарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.
Вели́кий по́ст (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Вели́кая Четыредеся́тница») — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи.
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