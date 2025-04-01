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Лучшие блюда Великого поста: легко, вкусно и по всем правилам

3:13
Еда

Великий пост — это не только духовное переосмысление, но и шанс пересмотреть питание: отказаться от тяжёлых блюд, открыть для себя силу простоты и вкуса. Постная еда может быть сытной, разнообразной и по-настоящему вкусной — если подойти к делу с душой.

Оладьи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Оладьи

Салаты

Винегрет

Классика, которая не надоедает. Полезный, сытный и яркий салат — именно то, что нужно в пост.

Ингредиенты:

  • картофель — 4 шт.

  • морковь — 3 шт.

  • свекла — 2 шт.

  • маринованные огурцы — 2-3 шт.

  • яблоко (кисло-сладкое) — 1 шт.

  • консервированный зелёный горошек — 60-70 г

  • подсолнечное масло, соль, чёрный перец по вкусу

Приготовление:

  1. Овощи запеките в фольге до готовности (картофель — 35 мин, морковь — 40-45 мин, свеклу — до 1,5 ч).

  2. Остудите, очистите, нарежьте кубиками. Каждый вид овощей отдельно немного полейте маслом.

  3. Огурцы и яблоко нарежьте, добавьте горошек.

  4. Всё аккуратно перемешайте, заправьте, посолите и поперчите.

Основные блюда

Гречка с грибами

Нежная и ароматная — идеальный ужин в прохладный день.

Ингредиенты:

  • гречка — 1 стакан

  • вода — 2 стакана

  • грибы (шампиньоны или лесные) — 200 г

  • лук — 1 шт.

  • растительное масло

  • соль, перец

Приготовление:

  1. Гречку отварите до готовности.

  2. Лук порежьте, грибы — пластинками.

  3. Обжарьте лук до золотистости, добавьте грибы и тушите до испарения влаги.

  4. Смешайте с гречкой, приправьте по вкусу.

Овощное рагу

Лёгкое и при этом очень сытное блюдо на каждый день.

Ингредиенты:

  • картофель — 3 шт.

  • кабачок — 1 шт.

  • болгарский перец — 1 шт.

  • морковь — 1 шт.

  • лук — 1 шт.

  • томаты в собственном соку — 400 г

  • чеснок — 2 зубчика

  • растительное масло

  • соль, перец, зелень

Приготовление:

  1. Все овощи нарежьте кубиками.

  2. В глубокой сковороде обжарьте лук, затем добавьте морковь.

  3. Через 5 минут положите картофель, кабачок, перец.

  4. Влейте томаты, добавьте чеснок, приправы.

  5. Тушите до мягкости под крышкой, перед подачей посыпьте зеленью.

Выпечка

Постные оладьи на минералке

Без яиц и молока — но такие пышные, что никто не заметит подвоха.

Ингредиенты:

  • пшеничная мука — 2 стакана

  • газированная минеральная вода — 1,5 стакана

  • сахар — 2 ст. л.

  • соль — 0,5 ч. л.

  • сода — 1 ч. л.

  • растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Смешайте все сухие ингредиенты.

  2. Влейте воду и быстро перемешайте.

  3. Жарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.

Уточнения

Вели́кий по́ст (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Вели́кая Четыредеся́тница») — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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