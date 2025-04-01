Лучшие блюда Великого поста: легко, вкусно и по всем правилам

3:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Великий пост — это не только духовное переосмысление, но и шанс пересмотреть питание: отказаться от тяжёлых блюд, открыть для себя силу простоты и вкуса. Постная еда может быть сытной, разнообразной и по-настоящему вкусной — если подойти к делу с душой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Оладьи

Салаты

Винегрет

Классика, которая не надоедает. Полезный, сытный и яркий салат — именно то, что нужно в пост.

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.

морковь — 3 шт.

свекла — 2 шт.

маринованные огурцы — 2-3 шт.

яблоко (кисло-сладкое) — 1 шт.

консервированный зелёный горошек — 60-70 г

подсолнечное масло, соль, чёрный перец по вкусу

Приготовление:

Овощи запеките в фольге до готовности (картофель — 35 мин, морковь — 40-45 мин, свеклу — до 1,5 ч). Остудите, очистите, нарежьте кубиками. Каждый вид овощей отдельно немного полейте маслом. Огурцы и яблоко нарежьте, добавьте горошек. Всё аккуратно перемешайте, заправьте, посолите и поперчите.

Основные блюда

Гречка с грибами

Нежная и ароматная — идеальный ужин в прохладный день.

Ингредиенты:

гречка — 1 стакан

вода — 2 стакана

грибы (шампиньоны или лесные) — 200 г

лук — 1 шт.

растительное масло

соль, перец

Приготовление:

Гречку отварите до готовности. Лук порежьте, грибы — пластинками. Обжарьте лук до золотистости, добавьте грибы и тушите до испарения влаги. Смешайте с гречкой, приправьте по вкусу.

Овощное рагу

Лёгкое и при этом очень сытное блюдо на каждый день.

Ингредиенты:

картофель — 3 шт.

кабачок — 1 шт.

болгарский перец — 1 шт.

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

томаты в собственном соку — 400 г

чеснок — 2 зубчика

растительное масло

соль, перец, зелень

Приготовление:

Все овощи нарежьте кубиками. В глубокой сковороде обжарьте лук, затем добавьте морковь. Через 5 минут положите картофель, кабачок, перец. Влейте томаты, добавьте чеснок, приправы. Тушите до мягкости под крышкой, перед подачей посыпьте зеленью.

Выпечка

Постные оладьи на минералке

Без яиц и молока — но такие пышные, что никто не заметит подвоха.

Ингредиенты:

пшеничная мука — 2 стакана

газированная минеральная вода — 1,5 стакана

сахар — 2 ст. л.

соль — 0,5 ч. л.

сода — 1 ч. л.

растительное масло для жарки

Приготовление:

Смешайте все сухие ингредиенты. Влейте воду и быстро перемешайте. Жарьте на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки.

Уточнения

Вели́кий по́ст (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Вели́кая Четыредеся́тница») — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи.

