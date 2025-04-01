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Столовая СССР: сколько стоил средний советский обед

1:31
Еда

В советских столовых можно было довольно сносно пообедать, заплатив совсем небольшие деньги.

Столовая
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Столовая

А как складывалась система цен на обеды, и сколько надо было заплатить, чтобы хорошо покушать?

Итак, средняя стоимость полноценного обеда составляла 70-90 копеек.

Структура цен по категориям блюд

  • Гарниры были самыми дешёвыми (начинались от нескольких копеек)
  • Первые блюда (супы) стоили умеренно
  • Мясные блюда были самыми дорогими
  • Напитки и десерты имели среднюю стоимость.

На предприятиях действовала льготная система питания.
Работники платили примерно половину реальной стоимости еды. Цена могла быть ещё ниже в зависимости от категории предприятия

Примерное меню и цены

  • Борщ или другой суп: 20-25 копеек
  • Второе блюдо (котлета с гарниром): 30-35 копеек
  • Гарнир (картошка, рис): 10-15 копеек
  • Компот или чай: 5-7 копеек
  • Хлеб: бесплатно или символическая цена.

Комплексный обед всегда стоил дешевле, чем блюда по отдельности. Цены были фиксированными по всей стране. В меню всегда были блюда в диапазоне разных цен. Также существовали "рыбные дни" со специальным меню.

Такая система цен позволяла обеспечить полноценное питание для всех слоев населения, при этом столовые были доступны даже для людей с небольшими доходами.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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