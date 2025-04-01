Столовая СССР: сколько стоил средний советский обед

В советских столовых можно было довольно сносно пообедать, заплатив совсем небольшие деньги.
А как складывалась система цен на обеды, и сколько надо было заплатить, чтобы хорошо покушать?
Итак, средняя стоимость полноценного обеда составляла 70-90 копеек.
Структура цен по категориям блюд
На предприятиях действовала льготная система питания.
Работники платили примерно половину реальной стоимости еды. Цена могла быть ещё ниже в зависимости от категории предприятия
Примерное меню и цены
Комплексный обед всегда стоил дешевле, чем блюда по отдельности. Цены были фиксированными по всей стране. В меню всегда были блюда в диапазоне разных цен. Также существовали "рыбные дни" со специальным меню.
Такая система цен позволяла обеспечить полноценное питание для всех слоев населения, при этом столовые были доступны даже для людей с небольшими доходами.
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