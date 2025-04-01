Но только 2-3 раза в неделю: когда и какую рыбу стоит есть для сохранения молодости

4:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Современные исследования в области питания подтверждают, что включение рыбы в рацион может способствовать долголетию. По мнению доктора Вальтера Лонго, директора Института долголетия Университета Южной Калифорнии, употребление умеренных порций рыбы, богатой необходимыми питательными веществами, может значительно увеличить продолжительность жизни и сохранить когнитивные функции.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ жареная рыба

Однако важно знать, какую рыбу следует выбирать и как часто её есть, чтобы получить пользу, не подвергая организм риску.

Рыба как источник ценных питательных веществ

Рыба является ценным источником омега-3, омега-6 жирных кислот и витамина B12, которые трудно найти в достаточном количестве в растительной пище. Эти вещества играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы и мозга. Омега-3 жирные кислоты, особенно содержащиеся в жирной рыбе, способствуют улучшению когнитивных функций и защищают от возрастного снижения умственных способностей. Витамин B12 необходим для нормальной работы нервной системы и образования эритроцитов.

Рыба также является источником высококачественного белка, который легче усваивается организмом по сравнению с белком из красного мяса. При этом рыба обычно содержит меньше насыщенных жиров, что делает её более полезной для здоровья, сообщает французское издание futura-sciences.com.

Какую рыбу выбрать?

Не вся рыба одинаково полезна для здоровья. Эксперты рекомендуют выбирать виды, богатые омега-3 жирными кислотами и имеющие хороший баланс питательных веществ. К таким видам относятся:

Лосось, сардины, анчоусы и скумбрия — лидеры по содержанию омега-3.

Морской лещ, форель, креветки и моллюски — также отличные варианты, которые обеспечивают организм белком и важными питательными веществами.

Однако стоит быть осторожным с некоторыми видами рыбы, такими как тунец, морской окунь, марлин и акула. Эти хищные рыбы могут содержать высокие уровни метилртути, которая может быть токсичной для нервной системы.

Как часто можно есть рыбу?

Доктор Лонго рекомендует включать рыбу в рацион не чаще двух-трёх раз в неделю. Это соответствует рекомендациям Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSES), которое предлагает употреблять рыбу два раза в неделю, чередуя жирные виды (лосось, сардины, скумбрия) с менее жирными (треска, морской язык, хек).

Такой подход позволяет получить все преимущества рыбы, минимизируя риск воздействия загрязняющих веществ.

Сбалансированная диета без рыбы

Рыба — важный, но не единственный компонент диеты, способствующей долголетию. Эксперты рекомендуют придерживаться преимущественно растительной диеты, богатой овощами, фруктами, злаками и бобовыми. Такая диета помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических заболеваний.

Доктор Лонго также подчёркивает важность сокращения потребления насыщенных жиров животного происхождения и сахара. Вместо этого он рекомендует увеличить потребление бобовых, орехов и семян, которые являются источниками полезных ненасыщенных жирных кислот.

Особенности питания после 65 лет

С возрастом потребности организма меняются. После 65 лет рекомендуется немного увеличить потребление белка, особенно за счёт рыбы, яиц и молочных продуктов. Это поможет сохранить мышечную массу, которая может уменьшаться с возрастом.

Таким образом, сбалансированное питание, включающее рыбу в умеренных количествах, может стать ключом к долгой и здоровой жизни. Однако не стоит забывать о важности разнообразия в рационе и учёте индивидуальных потребностей организма.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.



Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.



