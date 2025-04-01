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Забыли замочить бобовые? Узнайте, как быстро их приготовить — всего за 1 час

2:06
Еда

Чтобы приготовить бобовые, их нужно предварительно замочить в воде. Обычно на это уходит не менее 12 часов. Но если вы забыли подготовить их заранее, есть способ сделать их мягкими всего за час.

Фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фасоль

Вот как это сделать:

  1. Положите бобовые (например, фасоль или нут) в кастрюлю и залейте их водой.
  2. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения.
  3. Варите бобовые в кипящей воде в течение 5 минут.
  4. Снимите кастрюлю с огня и оставьте бобовые в горячей воде на 1 час.
  5. Слейте воду и готовьте бобовые по рецепту, пишет греческое издание Alfavita.

Вот несколько советов, которые помогут вам приготовить бобовые правильно:

  • Не смешивайте разные виды бобовых в одной кастрюле, так как они требуют разного времени для приготовления. Например, чечевицу и фасоль не стоит варить вместе.
  • Тщательно очистите и промойте бобовые перед варкой, чтобы удалить посторонние предметы, такие как камешки или повреждённые семена.
  • Если во время замачивания некоторые бобовые всплывут, выбросьте их, так как они, скорее всего, пустые и испорченные.
  • Чтобы уменьшить солёность, добавьте в кастрюлю картофель, который впитает излишки соли.
  • Старайтесь не менять воду слишком часто при замачивании, чтобы сохранить питательные вещества. То же самое касается снятия пены во время варки.
  • Используйте свежие бобовые, так как старые труднее готовить и могут содержать паразитов.
  • Храните бобовые в сухом и прохладном месте, лучше всего в тканевых мешочках, чтобы они могли "дышать".
  • Добавляйте горячую воду, если она потребуется во время варки, чтобы не прекращать процесс кипения.
  • Перед запеканием в духовке (например, гигантской фасоли или нута) отварите бобовые до мягкости.
  • Сушёные бобы замочите накануне вечером, удалите чёрные глазки, отварите в течение часа и продолжайте готовить по рецепту.

Уточнения

Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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