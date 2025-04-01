Забыли замочить бобовые? Узнайте, как быстро их приготовить — всего за 1 час

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы приготовить бобовые, их нужно предварительно замочить в воде. Обычно на это уходит не менее 12 часов. Но если вы забыли подготовить их заранее, есть способ сделать их мягкими всего за час.

Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фасоль

Вот как это сделать:

Положите бобовые (например, фасоль или нут) в кастрюлю и залейте их водой. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения. Варите бобовые в кипящей воде в течение 5 минут. Снимите кастрюлю с огня и оставьте бобовые в горячей воде на 1 час. Слейте воду и готовьте бобовые по рецепту, пишет греческое издание Alfavita.

Вот несколько советов, которые помогут вам приготовить бобовые правильно:

Не смешивайте разные виды бобовых в одной кастрюле, так как они требуют разного времени для приготовления. Например, чечевицу и фасоль не стоит варить вместе.

Тщательно очистите и промойте бобовые перед варкой, чтобы удалить посторонние предметы, такие как камешки или повреждённые семена.

Если во время замачивания некоторые бобовые всплывут, выбросьте их, так как они, скорее всего, пустые и испорченные.

Чтобы уменьшить солёность, добавьте в кастрюлю картофель, который впитает излишки соли.

Старайтесь не менять воду слишком часто при замачивании, чтобы сохранить питательные вещества. То же самое касается снятия пены во время варки.

Используйте свежие бобовые, так как старые труднее готовить и могут содержать паразитов.

Храните бобовые в сухом и прохладном месте, лучше всего в тканевых мешочках, чтобы они могли "дышать".

Добавляйте горячую воду, если она потребуется во время варки, чтобы не прекращать процесс кипения.

Перед запеканием в духовке (например, гигантской фасоли или нута) отварите бобовые до мягкости.

Сушёные бобы замочите накануне вечером, удалите чёрные глазки, отварите в течение часа и продолжайте готовить по рецепту.

Уточнения

Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.



Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

