Дикий чеснок: секрет сохранения аромата и вкуса на весь год

Дикий чеснок — ценный продукт, который станет украшением вашей кухни и незаменимым ингредиентом для супов, паст, соусов, начинок для выпечки, мясных блюд и даже хлеба с маслом. Однако у него есть один недостаток — короткий сезон и ограниченная долговечность. Чтобы сохранить его вкус и аромат, нужно действовать быстро.
Дикий чеснок обладает множеством полезных свойств и ярким вкусом, но его сезон длится недолго. После сбора его необходимо переработать как можно скорее, иначе он испортится. В холодильнике дикий чеснок хранится не более 4 дней. Если вы хотите продлить его срок хранения, есть несколько способов:
Сегодня мы расскажем, как сделать домашнюю травяную соль с диким чесноком. Этот способ позволит вам наслаждаться его вкусом и ароматом в течение многих месяцев.
Перед тем как приступить к приготовлению, важно тщательно подготовить дикий чеснок. Промойте его, удалите все примеси и остатки глины. Затем высушите, чтобы предотвратить порчу и плесень. Для этого можно использовать соковыжималку для овощей или просто бумажное или чистое тканевое полотенце.
Выбор соли зависит от ваших предпочтений и способа использования. Мелкая соль лучше подходит для намазок и соусов, а крупная — для стейков и других блюд, требующих более грубого помола. Вы можете использовать оба варианта или смешать крупную соль с мелкой.
Перед хранением травяной соли необходимо тщательно её просушить, напоминает чешское издание dumazahrada.cz. Это важно, чтобы предотвратить порчу дикого чеснока. Есть два способа сушки:
Время приготовления: 10 минут + время на сушку
Ингредиенты:
Приготовление:
Теперь у вас есть ароматная и полезная домашняя травяная соль с диким чесноком, которая станет отличным дополнением к вашим блюдам на протяжении всего года.
Черемша́ или колба — обиходное название нескольких видов растений, представителей семейства Лук (Allium), которые используются в пищу как листовые овощи.
Лук медве́жий (лат. Állium ursínum) или ди́кий чесно́к или черемша́, колба́ — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Alliaceae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae).
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