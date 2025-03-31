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Дикий чеснок: секрет сохранения аромата и вкуса на весь год

3:37
Еда

Дикий чеснок — ценный продукт, который станет украшением вашей кухни и незаменимым ингредиентом для супов, паст, соусов, начинок для выпечки, мясных блюд и даже хлеба с маслом. Однако у него есть один недостаток — короткий сезон и ограниченная долговечность. Чтобы сохранить его вкус и аромат, нужно действовать быстро.

Чеснок
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Чеснок

Дикий чеснок обладает множеством полезных свойств и ярким вкусом, но его сезон длится недолго. После сбора его необходимо переработать как можно скорее, иначе он испортится. В холодильнике дикий чеснок хранится не более 4 дней. Если вы хотите продлить его срок хранения, есть несколько способов:

  • Заморозить
  • Сделать песто
  • Приготовить травяное или ароматизированное масло
  • Приготовить домашнюю травяную соль

Сегодня мы расскажем, как сделать домашнюю травяную соль с диким чесноком. Этот способ позволит вам наслаждаться его вкусом и ароматом в течение многих месяцев.

Перед тем как приступить к приготовлению, важно тщательно подготовить дикий чеснок. Промойте его, удалите все примеси и остатки глины. Затем высушите, чтобы предотвратить порчу и плесень. Для этого можно использовать соковыжималку для овощей или просто бумажное или чистое тканевое полотенце.

Выбор соли зависит от ваших предпочтений и способа использования. Мелкая соль лучше подходит для намазок и соусов, а крупная — для стейков и других блюд, требующих более грубого помола. Вы можете использовать оба варианта или смешать крупную соль с мелкой.

Перед хранением травяной соли необходимо тщательно её просушить, напоминает чешское издание dumazahrada.cz. Это важно, чтобы предотвратить порчу дикого чеснока. Есть два способа сушки:

  1. При комнатной температуре: выложите смесь на противень, застеленный бумагой, и оставьте на ночь. Этот метод позволяет сохранить насыщенный цвет дикого чеснока, но срок хранения будет короче — около нескольких месяцев.
  2. В духовке: разогрейте духовку до 40-50 °C и сушите смесь в течение 3 часов. Этот способ делает соль более долговечной, но она может потерять часть своего яркого цвета.

Время приготовления: 10 минут + время на сушку

Ингредиенты:

  • 100 г дикого чеснока
  • 500 г соли (можно использовать мелкую или крупную, каменную или морскую)

Приготовление:

  1. Тщательно промойте и высушите дикий чеснок. Затем мелко нарежьте его или измельчите в пасту.
  2. Смешайте измельчённый дикий чеснок с солью, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
  3. Выложите смесь на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  4. Если вы выбрали сушку при комнатной температуре, оставьте смесь на ночь. Если вы решили сушить в духовке, разогрейте её до 40-50 °C и сушите смесь в течение 3 часов.
  5. После сушки пересыпьте травяную соль в плотно закрывающиеся ёмкости, чтобы защитить её от влаги. Если во время сушки соль образует крупные кристаллы, перед хранением перемешайте её ещё раз.

Теперь у вас есть ароматная и полезная домашняя травяная соль с диким чесноком, которая станет отличным дополнением к вашим блюдам на протяжении всего года.

Уточнения

Черемша́ или колба — обиходное название нескольких видов растений, представителей семейства Лук (Allium), которые используются в пищу как листовые овощи. 

Лук медве́жий (лат. Állium ursínum) или ди́кий чесно́к или черемша́, колба́ — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Alliaceae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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