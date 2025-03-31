Яйца оригинальных расцветок на Пасху: хитрости для креативных хозяек

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые хозяйки относятся к покраске яиц как к настоящему искусству. Бренд-шеф Рустам Даутов перечислил для NewsInfo. Ru способы, чтобы ваша пасхальная корзина была максимально креативной.

Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пасхальные яйца

По его словам, для окрашивания яиц можно использовать несколько натуральных красителей. Шелуха лука и свекла — классические варианты. А для зелёного цвета можно попробовать использовать шпинат, но этот метод требует больше усилий.

Также, как отметил Даутов, популярны способы, когда яйца заворачивают в ткань или капают уксусом, и подобных идей в сети масса.

"Куркума — хорошая альтернатива синтетическим красителям. Чтобы получить насыщенный цвет, заварите ее в воде и прокипятите яйца в этом растворе", — сказал бренд-шеф.

Также можно использовать чай каркаде. Он отлично подходит для создания нежного розового оттенка.

"Заварите чай и варите яйца в полученном отваре", — заключил Даутов.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).



