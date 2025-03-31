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Яйца оригинальных расцветок на Пасху: хитрости для креативных хозяек

1:05
Еда

Некоторые хозяйки относятся к покраске яиц как к настоящему искусству. Бренд-шеф Рустам Даутов перечислил для NewsInfo. Ru способы, чтобы ваша пасхальная корзина была максимально креативной.

Пасхальные яйца
Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пасхальные яйца

По его словам, для окрашивания яиц можно использовать несколько натуральных красителей. Шелуха лука и свекла — классические варианты. А для зелёного цвета можно попробовать использовать шпинат, но этот метод требует больше усилий.

Также, как отметил Даутов, популярны способы, когда яйца заворачивают в ткань или капают уксусом, и подобных идей в сети масса.

"Куркума — хорошая альтернатива синтетическим красителям. Чтобы получить насыщенный цвет, заварите ее в воде и прокипятите яйца в этом растворе", — сказал бренд-шеф.

Также можно использовать чай каркаде. Он отлично подходит для создания нежного розового оттенка.

"Заварите чай и варите яйца в полученном отваре", — заключил Даутов.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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