Яйца оригинальных расцветок на Пасху: хитрости для креативных хозяек

Некоторые хозяйки относятся к покраске яиц как к настоящему искусству. Бренд-шеф Рустам Даутов перечислил для NewsInfo. Ru способы, чтобы ваша пасхальная корзина была максимально креативной.
По его словам, для окрашивания яиц можно использовать несколько натуральных красителей. Шелуха лука и свекла — классические варианты. А для зелёного цвета можно попробовать использовать шпинат, но этот метод требует больше усилий.
Также, как отметил Даутов, популярны способы, когда яйца заворачивают в ткань или капают уксусом, и подобных идей в сети масса.
"Куркума — хорошая альтернатива синтетическим красителям. Чтобы получить насыщенный цвет, заварите ее в воде и прокипятите яйца в этом растворе", — сказал бренд-шеф.
Также можно использовать чай каркаде. Он отлично подходит для создания нежного розового оттенка.
"Заварите чай и варите яйца в полученном отваре", — заключил Даутов.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
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