Сливки, которые не сворачиваются: 5 кулинарных приёмов, о которых молчат рецепты

Сливки — продукт деликатный. Они придают блюдам кремовую текстуру и лёгкую сладость, но легко портят внешний вид, если свернулись. На вкус это почти не влияет, а вот на подачу — ещё как.
Сливки состоят из молочных белков, которые при нагреве теряют структуру — особенно при температуре выше 70-80 °C. В результате появляются комки и хлопья. Но температура — не единственный враг.
Если добавить холодные сливки в горячее блюдо, они могут свернуться из-за резкого перепада. А если долго варить — расслоение почти гарантировано. То же самое произойдёт, если соединить сливки с чем-то кислым: лимоном, уксусом, вином или томатной пастой.
Даже горячий кофе — риск. Особенно если сливки жирностью 10-20% и только что из холодильника. Для супов то же правило: подогрей сливки или сначала смешай их с частью бульона, чтобы выровнять температуру.
Вот 5 простых шагов:
Подогревай сливки перед добавлением.
Избегай кислых продуктов или вводи сливки в самом конце.
Используй крахмал, муку или яичный желток как стабилизатор.
Выбирай более жирные сливки — они устойчивее к нагреву.
Всегда проверяй срок годности.
Не всё потеряно! В соусе — пробей блендером. В супе — тоже, либо процеди и сделай суп-пюре. Добавь крахмал или немного холодной воды — это может спасти текстуру. А вот с кофе и кремом, увы, ничего не поделаешь — только учесть это на будущее.
Сли́вки — молочный продукт, получаемый из цельного молока путём сепарации жировой фракции.
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