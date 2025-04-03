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5000 рублей за дубайский кулич? Готовим дома намного дешевле и в разы вкуснее

3:39
Еда

Дубайский пасхальный кулич — это современная интерпретация традиционной пасхальной выпечки, вдохновленная популярным дубайским шоколадом с фисташковой начинкой и хрустящим тестом катаифи.

Этот кулич сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус, нежную фисташковую начинку и хрустящую текстуру, создавая уникальный десерт для праздничного стола.

Ингредиенты

Для теста

  • Мука пшеничная — 290 г

  • Сахар-песок — 110 г

  • Куриные яйца — 2 шт.

  • Сливочное масло — 80 г

  • Молоко — 75 г

  • Шоколад — 50 г

  • Какао-порошок — 30 г

  • Сахар ванильный — 10 г

  • Дрожжи — 8 г

  • Мед — 1 ч. л.

  • Соль — на кончике ножа

Для теста катаифи

  • Мука пшеничная — 75 г

  • Кукурузный крахмал — 75 г

  • Вода — 195 г

  • Рафинированное растительное масло — 10 г

  • Сливочное масло — 2 ст. л.

  • Соль — на кончике ножа

Для начинки

  • Фисташковая паста — 230 г

  • Тесто катаифи — 150 г

  • Тахини (кунжутная паста) — 2 ст. л.

  • Сахарная пудра — 50 г

  • Пищевой краситель (красный) — по вкусу

Для глазури

  • Белый шоколад — 150 г

  • Фисташковая паста — 120 г

  • Очищенные несоленые фисташки — 50 г

  • Пищевой краситель — по вкусу

Приготовление

  1. Тесто катаифи: смешайте муку, крахмал, воду, растительное масло и соль до однородной массы. Процедите через сито в кондитерский мешок с тонким наконечником (1-2 мм). На сухой сковороде формируйте тонкие нити теста по спирали, готовьте по 10 секунд и снимайте. Нарежьте нити на кусочки по 1 см, перемешайте с растопленным сливочным маслом и запекайте до золотистого цвета.

  2. Шоколадное тесто: подогрейте молоко до 38°C, растопите и остудите сливочное масло. Смешайте теплое молоко, 1 ст. л. сахара, 3 ст. л. муки и дрожжи, оставьте на 10-15 минут. В отдельной миске взбейте яйца с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности. Влейте эту смесь в опару, добавьте масло и мед, взбейте. Просейте муку с какао и постепенно введите в жидкую смесь, вымешивая до однородности. Накройте тесто и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа до увеличения в объеме.

  3. Формирование куличей: обомните подошедшее тесто, добавьте порубленный шоколад. Разделите на равные части, сформируйте шарики и уложите в подготовленные формы для куличей, заполнив их на 1/3 объема. Оставьте для расстойки до увеличения вдвое.

  4. Выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте куличи 25-30 минут до готовности.

  5. Начинка и украшение: смешайте фисташковую пасту, тахини, сахарную пудру и при желании добавьте краситель. Остудите куличи, сделайте в них отверстия и заполните начинкой. Для глазури растопите белый шоколад, смешайте с фисташковой пастой и красителем. Покройте куличи глазурью и украсьте рублеными фисташками.

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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