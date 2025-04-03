5000 рублей за дубайский кулич? Готовим дома намного дешевле и в разы вкуснее

Дубайский пасхальный кулич — это современная интерпретация традиционной пасхальной выпечки, вдохновленная популярным дубайским шоколадом с фисташковой начинкой и хрустящим тестом катаифи.

Этот кулич сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус, нежную фисташковую начинку и хрустящую текстуру, создавая уникальный десерт для праздничного стола.​

Тесто катаифи: смешайте муку, крахмал, воду, растительное масло и соль до однородной массы. Процедите через сито в кондитерский мешок с тонким наконечником (1-2 мм). На сухой сковороде формируйте тонкие нити теста по спирали, готовьте по 10 секунд и снимайте. Нарежьте нити на кусочки по 1 см, перемешайте с растопленным сливочным маслом и запекайте до золотистого цвета.​

Шоколадное тесто: подогрейте молоко до 38°C, растопите и остудите сливочное масло. Смешайте теплое молоко, 1 ст. л. сахара, 3 ст. л. муки и дрожжи, оставьте на 10-15 минут. В отдельной миске взбейте яйца с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности. Влейте эту смесь в опару, добавьте масло и мед, взбейте. Просейте муку с какао и постепенно введите в жидкую смесь, вымешивая до однородности. Накройте тесто и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа до увеличения в объеме.​

Формирование куличей: обомните подошедшее тесто, добавьте порубленный шоколад. Разделите на равные части, сформируйте шарики и уложите в подготовленные формы для куличей, заполнив их на 1/3 объема. Оставьте для расстойки до увеличения вдвое.​

Выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте куличи 25-30 минут до готовности.​