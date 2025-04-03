5000 рублей за дубайский кулич? Готовим дома намного дешевле и в разы вкуснее

Дубайский пасхальный кулич — это современная интерпретация традиционной пасхальной выпечки, вдохновленная популярным дубайским шоколадом с фисташковой начинкой и хрустящим тестом катаифи.
Этот кулич сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус, нежную фисташковую начинку и хрустящую текстуру, создавая уникальный десерт для праздничного стола.
Мука пшеничная — 290 г
Сахар-песок — 110 г
Куриные яйца — 2 шт.
Сливочное масло — 80 г
Молоко — 75 г
Шоколад — 50 г
Какао-порошок — 30 г
Сахар ванильный — 10 г
Дрожжи — 8 г
Мед — 1 ч. л.
Соль — на кончике ножа
Мука пшеничная — 75 г
Кукурузный крахмал — 75 г
Вода — 195 г
Рафинированное растительное масло — 10 г
Сливочное масло — 2 ст. л.
Соль — на кончике ножа
Фисташковая паста — 230 г
Тесто катаифи — 150 г
Тахини (кунжутная паста) — 2 ст. л.
Сахарная пудра — 50 г
Пищевой краситель (красный) — по вкусу
Белый шоколад — 150 г
Фисташковая паста — 120 г
Очищенные несоленые фисташки — 50 г
Пищевой краситель — по вкусу
Тесто катаифи: смешайте муку, крахмал, воду, растительное масло и соль до однородной массы. Процедите через сито в кондитерский мешок с тонким наконечником (1-2 мм). На сухой сковороде формируйте тонкие нити теста по спирали, готовьте по 10 секунд и снимайте. Нарежьте нити на кусочки по 1 см, перемешайте с растопленным сливочным маслом и запекайте до золотистого цвета.
Шоколадное тесто: подогрейте молоко до 38°C, растопите и остудите сливочное масло. Смешайте теплое молоко, 1 ст. л. сахара, 3 ст. л. муки и дрожжи, оставьте на 10-15 минут. В отдельной миске взбейте яйца с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности. Влейте эту смесь в опару, добавьте масло и мед, взбейте. Просейте муку с какао и постепенно введите в жидкую смесь, вымешивая до однородности. Накройте тесто и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа до увеличения в объеме.
Формирование куличей: обомните подошедшее тесто, добавьте порубленный шоколад. Разделите на равные части, сформируйте шарики и уложите в подготовленные формы для куличей, заполнив их на 1/3 объема. Оставьте для расстойки до увеличения вдвое.
Выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте куличи 25-30 минут до готовности.
Начинка и украшение: смешайте фисташковую пасту, тахини, сахарную пудру и при желании добавьте краситель. Остудите куличи, сделайте в них отверстия и заполните начинкой. Для глазури растопите белый шоколад, смешайте с фисташковой пастой и красителем. Покройте куличи глазурью и украсьте рублеными фисташками.
Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.
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