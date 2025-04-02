Кекс без нервов и весов: легкий рецепт, который просят повторить

Лимонный кекс — это классическая выпечка с ярким цитрусовым ароматом и нежной текстурой, которая идеально подходит для чаепития или легкого десерта. Приготовление этого кекса не требует сложных ингредиентов и под силу даже начинающим кулинарам.
Сахарная пудра — 225 г
Блинная мука — 170 г
Сливочное масло — 125 г
Лимон — 1 шт.
Куриные яйца — 2 шт.
Натуральный йогурт (2,7%) — 30 г
Соль — на кончике ножа
Подготовка ингредиентов: достаньте сливочное масло из холодильника и нарежьте его кубиками, оставьте при комнатной температуре на 30 минут для размягчения. Яйца также доведите до комнатной температуры.
Подготовка лимона: тщательно вымойте лимон и обсушите. Снимите цедру, стараясь не затрагивать белую часть, и отожмите сок.
Смешивание сухих ингредиентов: просейте блинную муку и добавьте к ней соль, перемешайте для равномерного распределения.
Приготовление теста: взбейте размягченное сливочное масло с 125 г сахарной пудры до получения пышной массы. По одному добавьте яйца, каждый раз тщательно взбивая. Влейте половину лимонного сока и добавьте измельченную цедру, перемешайте. Введите муку и быстро замесите тесто. В конце добавьте йогурт и снова перемешайте.
Выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Форму для кекса смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто в форму и выпекайте около 45-60 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.
Охлаждение и подача: дайте кексу остыть в форме 5 минут, затем переложите на решетку для полного остывания. При желании посыпьте поверхность кекса оставшейся сахарной пудрой перед подачей.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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