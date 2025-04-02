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Кекс без нервов и весов: легкий рецепт, который просят повторить

2:07
Еда

Лимонный кекс — это классическая выпечка с ярким цитрусовым ароматом и нежной текстурой, которая идеально подходит для чаепития или легкого десерта. Приготовление этого кекса не требует сложных ингредиентов и под силу даже начинающим кулинарам.

апельсиновый кекс
Фото: freepik is licensed under public domain
апельсиновый кекс

Ингредиенты

  • Сахарная пудра — 225 г

  • Блинная мука — 170 г

  • Сливочное масло — 125 г

  • Лимон — 1 шт.

  • Куриные яйца — 2 шт.

  • Натуральный йогурт (2,7%) — 30 г

  • Соль — на кончике ножа

Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов: достаньте сливочное масло из холодильника и нарежьте его кубиками, оставьте при комнатной температуре на 30 минут для размягчения. Яйца также доведите до комнатной температуры.

  2. Подготовка лимона: тщательно вымойте лимон и обсушите. Снимите цедру, стараясь не затрагивать белую часть, и отожмите сок.

  3. Смешивание сухих ингредиентов: просейте блинную муку и добавьте к ней соль, перемешайте для равномерного распределения.

  4. Приготовление теста: взбейте размягченное сливочное масло с 125 г сахарной пудры до получения пышной массы. По одному добавьте яйца, каждый раз тщательно взбивая. Влейте половину лимонного сока и добавьте измельченную цедру, перемешайте. Введите муку и быстро замесите тесто. В конце добавьте йогурт и снова перемешайте.

  5. Выпекание: разогрейте духовку до 180°C. Форму для кекса смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто в форму и выпекайте около 45-60 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

  6. Охлаждение и подача: дайте кексу остыть в форме 5 минут, затем переложите на решетку для полного остывания. При желании посыпьте поверхность кекса оставшейся сахарной пудрой перед подачей.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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