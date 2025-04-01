Магия специй и никакой возни: как приготовить карри, который все запомнят

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица карри с рисом — это классическое блюдо паназиатской кухни, популярное в Индии и Таиланде. В Индии его традиционно подают с рисом басмати, а в Таиланде — с жасминовым рисом. Важно отметить, что рис всегда готовится отдельно от курицы в соусе карри, а не тушится вместе, как в плове или ризотто.

В соус можно добавлять различные овощи, такие как картофель, создавая разнообразие вкусов. Приготовив это блюдо по нашему рецепту, вы сможете насладиться насыщенным вкусом и ароматом традиционного карри.​

Ингредиенты

Куриная грудка — 500 г​

Репчатый лук — 100 г​

Чеснок — 3 зубчика​

Помидоры — 150 г​

Перец чили — 1 шт.​

Кокосовое молоко — 400 мл

Топлёное масло — 20 г​

Рис басмати — 200 г

Соль — по вкусу​

Для приправы карри

Куркума — 1 ч. л.​

Семена кориандра — 1 ч. л.​

Семена зиры — 0,5 ч. л.​

Семена пажитника — 0,5 ч. л.​

Гвоздика — 1 шт.​

Кардамон — 4 шт.​

Белый перец — 5 шт.​

Семена фенхеля — 0,25 ч. л​

Приготовление

Подготовка ингредиентов: нарежьте куриную грудку кубиками среднего размера. Мелко порубите лук и чеснок. Перец чили измельчите, регулируя количество по вкусу. Помидоры очистите от кожицы и нарежьте небольшими кусочками.​ Приготовление приправы карри: обжарьте все семена специй на сухой сковороде до появления аромата, затем измельчите их в ступке и смешайте с куркумой.​ Обжарка курицы: растопите топлёное масло в глубокой сковороде и обжарьте курицу до золотистой корочки. Переложите мясо на тарелку.​ Приготовление соуса: в той же сковороде обжарьте лук, чеснок и перец чили до мягкости. Добавьте приготовленную приправу карри и перемешайте. Введите помидоры и тушите 5 минут. Верните курицу в сковороду, посолите и готовьте ещё 5-7 минут.​ Добавление кокосового молока: влейте кокосовое молоко, перемешайте и тушите на небольшом огне 7-10 минут.​ Приготовление риса: отварите рис басмати согласно инструкции на упаковке.​ Подача: выложите рис на тарелку, сверху разместите курицу карри и посыпьте нарезанной кинзой.

Уточнения

Ка́рри — название разнообразных блюд, распространённых на Индийском субконтиненте, при приготовлении которых используется смесь пряностей карри.

