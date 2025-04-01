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Магия специй и никакой возни: как приготовить карри, который все запомнят

2:40
Еда

Курица карри с рисом — это классическое блюдо паназиатской кухни, популярное в Индии и Таиланде. В Индии его традиционно подают с рисом басмати, а в Таиланде — с жасминовым рисом. Важно отметить, что рис всегда готовится отдельно от курицы в соусе карри, а не тушится вместе, как в плове или ризотто.

В соус можно добавлять различные овощи, такие как картофель, создавая разнообразие вкусов. Приготовив это блюдо по нашему рецепту, вы сможете насладиться насыщенным вкусом и ароматом традиционного карри.

Ингредиенты

  • Куриная грудка — 500 г

  • Репчатый лук — 100 г

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Помидоры — 150 г

  • Перец чили — 1 шт.

  • Кокосовое молоко — 400 мл

  • Топлёное масло — 20 г

  • Рис басмати — 200 г

  • Соль — по вкусу

Для приправы карри

  • Куркума — 1 ч. л.

  • Семена кориандра — 1 ч. л.

  • Семена зиры — 0,5 ч. л.

  • Семена пажитника — 0,5 ч. л.

  • Гвоздика — 1 шт.

  • Кардамон — 4 шт.

  • Белый перец — 5 шт.

  • Семена фенхеля — 0,25 ч. л

Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов: нарежьте куриную грудку кубиками среднего размера. Мелко порубите лук и чеснок. Перец чили измельчите, регулируя количество по вкусу. Помидоры очистите от кожицы и нарежьте небольшими кусочками.

  2. Приготовление приправы карри: обжарьте все семена специй на сухой сковороде до появления аромата, затем измельчите их в ступке и смешайте с куркумой.

  3. Обжарка курицы: растопите топлёное масло в глубокой сковороде и обжарьте курицу до золотистой корочки. Переложите мясо на тарелку.

  4. Приготовление соуса: в той же сковороде обжарьте лук, чеснок и перец чили до мягкости. Добавьте приготовленную приправу карри и перемешайте. Введите помидоры и тушите 5 минут. Верните курицу в сковороду, посолите и готовьте ещё 5-7 минут.

  5. Добавление кокосового молока: влейте кокосовое молоко, перемешайте и тушите на небольшом огне 7-10 минут.

  6. Приготовление риса: отварите рис басмати согласно инструкции на упаковке.

  7. Подача: выложите рис на тарелку, сверху разместите курицу карри и посыпьте нарезанной кинзой.

Уточнения

Ка́рри — название разнообразных блюд, распространённых на Индийском субконтиненте, при приготовлении которых используется смесь пряностей карри.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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