Секрет вкусной картошки на мангале: готовится всего 15 минут, а съедается за 5

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Картофель, запечённый на мангале, — отличное дополнение к любому пикнику. Предлагаю простой и вкусный рецепт картошки на шампурах, который разнообразит ваше меню на свежем воздухе.​

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённый картофель

Ингредиенты

Картофель среднего размера — 6 шт.​

Сало — 250 г​

Растительное масло — 4 ст. л.​

Чеснок — 2 зубчика​

Душистый перец и соль — по вкусу​

Зелень (укроп, петрушка) — для подачи​

Приготовление

Подготовка картофеля: Тщательно вымойте картофель, обсушите и сделайте на каждой картофелине несколько неглубоких надрезов, чтобы маринад лучше впитался. Маринад: смешайте растительное масло с измельчённым чесноком, добавьте соль и душистый перец по вкусу. Обмажьте картофель полученной смесью и оставьте мариноваться на 10-15 минут.​ Подготовка мангала: разожгите угли и дождитесь, пока они покроются белым пеплом.​ Нанизывание на шампуры: нарежьте сало тонкими пластинами. Чередуя, нанижите на шампуры картофель и сало.​ Приготовление: выложите шампуры на мангал и жарьте, периодически переворачивая, до готовности картофеля. Проверить готовность можно, проткнув картофель ножом — он должен легко входить.​ Подача: снимите картофель с шампуров, посыпьте мелко нарезанной зеленью и подавайте горячим.​

Этот рецепт прост в исполнении и не требует сложных ингредиентов, а результат порадует насыщенным вкусом и ароматом дымка.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

