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Секрет вкусной картошки на мангале: готовится всего 15 минут, а съедается за 5

1:36
Еда

Картофель, запечённый на мангале, — отличное дополнение к любому пикнику. Предлагаю простой и вкусный рецепт картошки на шампурах, который разнообразит ваше меню на свежем воздухе.

Запечённый картофель
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель

Ингредиенты

  • Картофель среднего размера — 6 шт.

  • Сало — 250 г

  • Растительное масло — 4 ст. л.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Душистый перец и соль — по вкусу

  • Зелень (укроп, петрушка) — для подачи

Приготовление

  1. Подготовка картофеля: Тщательно вымойте картофель, обсушите и сделайте на каждой картофелине несколько неглубоких надрезов, чтобы маринад лучше впитался.

  2. Маринад: смешайте растительное масло с измельчённым чесноком, добавьте соль и душистый перец по вкусу. Обмажьте картофель полученной смесью и оставьте мариноваться на 10-15 минут.

  3. Подготовка мангала: разожгите угли и дождитесь, пока они покроются белым пеплом.

  4. Нанизывание на шампуры: нарежьте сало тонкими пластинами. Чередуя, нанижите на шампуры картофель и сало.

  5. Приготовление: выложите шампуры на мангал и жарьте, периодически переворачивая, до готовности картофеля. Проверить готовность можно, проткнув картофель ножом — он должен легко входить.

  6. Подача: снимите картофель с шампуров, посыпьте мелко нарезанной зеленью и подавайте горячим.

Этот рецепт прост в исполнении и не требует сложных ингредиентов, а результат порадует насыщенным вкусом и ароматом дымка.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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