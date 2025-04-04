Секрет вкусной картошки на мангале: готовится всего 15 минут, а съедается за 5

Картофель, запечённый на мангале, — отличное дополнение к любому пикнику. Предлагаю простой и вкусный рецепт картошки на шампурах, который разнообразит ваше меню на свежем воздухе.
Картофель среднего размера — 6 шт.
Сало — 250 г
Растительное масло — 4 ст. л.
Чеснок — 2 зубчика
Душистый перец и соль — по вкусу
Зелень (укроп, петрушка) — для подачи
Подготовка картофеля: Тщательно вымойте картофель, обсушите и сделайте на каждой картофелине несколько неглубоких надрезов, чтобы маринад лучше впитался.
Маринад: смешайте растительное масло с измельчённым чесноком, добавьте соль и душистый перец по вкусу. Обмажьте картофель полученной смесью и оставьте мариноваться на 10-15 минут.
Подготовка мангала: разожгите угли и дождитесь, пока они покроются белым пеплом.
Нанизывание на шампуры: нарежьте сало тонкими пластинами. Чередуя, нанижите на шампуры картофель и сало.
Приготовление: выложите шампуры на мангал и жарьте, периодически переворачивая, до готовности картофеля. Проверить готовность можно, проткнув картофель ножом — он должен легко входить.
Подача: снимите картофель с шампуров, посыпьте мелко нарезанной зеленью и подавайте горячим.
Этот рецепт прост в исполнении и не требует сложных ингредиентов, а результат порадует насыщенным вкусом и ароматом дымка.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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