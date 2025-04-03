Курица будет сочнее, чем шашлык: всего три шага для идеального пикника

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Наступает сезон пикников, а значит — пора открывать мангал и радовать близких. Эта курица готовится легко, маринуется просто, а получается настолько сочной, что просить добавку будут даже те, кто "немного перекусить".

Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая курица

Минимум продуктов — максимум удовольствия

Для этого рецепта понадобятся:

Целая курица — 1 шт.

Лук — 2 шт.

Сметана (20%) — 200 мл

Чеснок — 3 зубчика

Петрушка — небольшой пучок

Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Маринуем без заморочек

Курицу промой, обсуши и разрежь вдоль грудки, чтобы развернуть её как книжку. Так она быстрее прожарится. Лук нарежь кольцами, чеснок измельчи, зелень поруби. Смешай всё со сметаной, добавь специи. Обмажь курицу со всех сторон, убери в холодильник минимум на 3 часа. Идеально — оставить на ночь.

Мангал + решетка = магия

Разожги угли и дождись, пока они покроются белым пеплом. Выложи курицу на решетку и отправь на мангал. Жарь около 40-50 минут, периодически переворачивая. Следи за румяной корочкой — это главный индикатор успеха.

Подача — дело вкуса

Проверь готовность, сделав надрез: сок должен быть прозрачным. Подавай курицу горячей, с соусами и свежими овощами. Ароматная, мягкая, с лёгкой кислинкой — она точно станет звездой вашего пикника.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале.

