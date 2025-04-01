Когда погода зовёт на пикник: закуска, которая готовится быстрее мяса

Их не нужно долго готовить, не требуется мариновать часами, да и список ингредиентов — проще некуда. Шампиньоны на мангале — идеальная закуска, когда мясо ещё доготавливается, а есть хочется уже сейчас.
Начни с основного — хорошо промой грибы, обсуши их бумажным полотенцем. Слишком длинные ножки укоротите — иначе шампуры будут неустойчивыми. Цукини и черри тоже промой, нарежь: кабачок — кружочками, сало — тонкими ломтиками.
В глубокой миске смешай растительное масло с соевым соусом. Добавь специи — сухой чеснок, мускатный орех, базилик, сладкий и чили перец, майоран и чёрный перец. Всё по чуть-чуть — достаточно по четверти чайной ложки. Перемешай. Соль добавлять не обязательно — соевый соус и так даст нужную насыщенность.
Сложи все овощи и сало в обычный целлофановый пакет, залей маринадом, завяжи и осторожно перемешай. Дай постоять, пока разгорается мангал — этого времени будет достаточно.
Чередуй грибы с помидорами, кабачками или салом — по вкусу. Шесть шампуров — и у каждого своё настроение. Главное — не забывай переворачивать во время жарки. Обычно хватает 10-15 минут на горячих углях.
Снимай с огня, подавай сразу или оставь на потом — грибы сохранят сочность. К мясу, картофелю или просто как самостоятельное блюдо — они зайдут в любом варианте.
Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.
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