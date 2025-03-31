Столовая СССР: ТОП-6 самых любимых вторых блюд

3:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Советские столовые — это особая эпоха, которую многие вспоминают с ностальгией.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ризотто

Несмотря на простоту и строгое следование ГОСТу, еда там была вкусной, сытной и доступной. Особенно популярными были вторые блюда — их брали рабочие, студенты, школьники и даже руководители. Вот ТОП-6 этих блюд.

1. Котлета с пюре — безоговорочный хит

Классическая котлета с картофельным пюре — символ советской кухни.

Котлеты делали из говядины, свинины или курицы, добавляя хлеб и лук. ГОСТ требовал, чтобы они были сочными и с хрустящей корочкой. Пюре готовилось с молоком и сливочным маслом, а сверху поливалось мясной подливой.

Почему любили? Сытно, просто и вкусно — а ещё по цене доступно каждому.

2. Жареная рыба с гарниром

Рыбные блюда в СССР были очень популярны, потому что рыба стоила дешевле мяса.

В столовых чаще всего готовили хек, минтай или треску — их обваливали в муке и обжаривали до румяной корочки. В качестве гарнира предлагались гречка, макароны или картошка.

Почему любили? Рыба была мягкой внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

3. Гуляш с подливкой

Гуляш — это тушёные кусочки мяса в густом соусе.

Для него использовали говядину или свинину, томаты, лук и муку для загущения. Самое главное — подлива, которую советские повара наливали щедро.

Почему любили? Соус делал даже самую сухую гречку вкусной.

4. Макароны по-флотски

Блюдо, которое обожали студенты и рабочие — быстрое, сытное и простое.

Отварные макароны смешивали с обжаренным фаршем и луком. В некоторых столовых добавляли томатную пасту, чтобы было сочнее.

Почему любили? Дёшево и сытно — идеальный обед.

5. Ленивые голубцы

Голубцы — блюдо трудоёмкое, поэтому в столовых делали их "ленивую" версию.

Фарш и капусту тушили вместе, добавляя томатный соус и рис. По вкусу это напоминало обычные голубцы, но готовилось проще.

Почему любили? Вкус знакомых голубцов, но без капустных листов, которые не все любили.

6. Плов

Конечно, настоящий узбекский плов готовили в ресторанах, но в столовых был свой вариант.

В плове использовали говядину или свинину, морковь, лук и специи. Готовили на больших противнях в духовке, поэтому он был менее рассыпчатым, чем классический.

Почему любили? Ароматный и сытный — многие брали добавку.

Советские вторые блюда были простыми, но вкусными и сытными. Многие из них до сих пор готовят в домашних кухнях и ностальгируют по вкусам столовых СССР.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.